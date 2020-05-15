Stoklar azalınca memurlar kan bağışına koştu

Korona virüsü salgını nedeniyle kan stoklarının azalmasına memurlar kayıtsız kalmadı. Kan verme kampanyasına Samsun’dan yoğun destek geldi.

MemurSen Genel Başkanı Ali Yalçın tarafından ülke çapında “İyilik kanımızda var” sloganıyla kan bağışı kampanyası başlatıldı. Bu çağrıya MemurSen Samsun İl Temsilciliği'nden de cevap gecikmedi. MemurSen yöneticileri ve üyeleri Kızılay’ın Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan araçlarında kan vermeye koştular. Yapılan kan bağışına MemurSen İl Temsilcisi Hamdi Yıldız, şube başkanları, il ve ilçe yönetimleri ve sendika üyeleri katıldı.

MemurSen Samsun İl Temsilcisi Hamdi Yıldız kan bağışı sonrası yaptığı açıklamada, “Genel Başkanımız Ali Yalçın’ın ‘İyilik kanımızda var’ sloganıyla başlatmış olduğu kan verme kampanyasına MemurSen teşkilatı olarak şube başkanlarımızla birlikte bu akşam bizler de destek olduk. Kızılay'ın ‘Kan Ver Hayat Kurtar’ çağrısı Samsun’da da karşılık buldu. İlçe başkanlarımız, il başkanlarımız ve ilçe teşkilatlarımızla birlikte bugün ve bundan sonraki günlerde kan vermeye devam edeceğiz. Bugüne kadar iş yapmak için, üye yapmak için, çözüm ve kazanım üretmek için sıvadığımız kollarımızı, bugün de ihtiyacı olanlara kan vermek, derman ve şifalarına katkıda bulunmak için sıvıyoruz” dedi.

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