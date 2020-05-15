Stoklar azalınca memurlar kan bağışına koştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Stoklar azalınca memurlar kan bağışına koştu

İHA

Korona virüsü salgını nedeniyle kan stoklarının azalmasına memurlar kayıtsız kalmadı. Kan verme kampanyasına Samsun'dan yoğun destek geldi.

Stoklar azalınca memurlar kan bağışına koştu

Korona virüsü salgını nedeniyle kan stoklarının azalmasına memurlar kayıtsız kalmadı. Kan verme kampanyasına Samsun’dan yoğun destek geldi.
MemurSen Genel Başkanı Ali Yalçın tarafından ülke çapında “İyilik kanımızda var” sloganıyla kan bağışı kampanyası başlatıldı. Bu çağrıya MemurSen Samsun İl Temsilciliği'nden de cevap gecikmedi. MemurSen yöneticileri ve üyeleri Kızılay’ın Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan araçlarında kan vermeye koştular. Yapılan kan bağışına MemurSen İl Temsilcisi Hamdi Yıldız, şube başkanları, il ve ilçe yönetimleri ve sendika üyeleri katıldı.
MemurSen Samsun İl Temsilcisi Hamdi Yıldız kan bağışı sonrası yaptığı açıklamada, “Genel Başkanımız Ali Yalçın’ın ‘İyilik kanımızda var’ sloganıyla başlatmış olduğu kan verme kampanyasına MemurSen teşkilatı olarak şube başkanlarımızla birlikte bu akşam bizler de destek olduk. Kızılay'ın ‘Kan Ver Hayat Kurtar’ çağrısı Samsun’da da karşılık buldu. İlçe başkanlarımız, il başkanlarımız ve ilçe teşkilatlarımızla birlikte bugün ve bundan sonraki günlerde kan vermeye devam edeceğiz. Bugüne kadar iş yapmak için, üye yapmak için, çözüm ve kazanım üretmek için sıvadığımız kollarımızı, bugün de ihtiyacı olanlara kan vermek, derman ve şifalarına katkıda bulunmak için sıvıyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vakıflardan yardım eli
YEREL HABERLER Vakıflardan yardım eli
19 Mayıs’a 'dijital' kutlama Gençlik Haftası kutlamaları başladı
YEREL HABERLER 19 Mayıs’a 'dijital' kutlama Gençlik Haftası ...
Salgın döneminde çocukların ruh sağlığına dikkat
YEREL HABERLER Salgın döneminde çocukların ruh sağlığına dikkat
Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı
Bu çilek yok satıyor "Elifli çileği" pazar sorunu yaşamıyor Şehit aileleri ve sağlıkçılara ücretsiz
YEREL HABERLER Bu çilek yok satıyor "Elifli çileği" pazar sorunu ...
Sosyal mesafeli, maskeli, eldivenli çilek hasadı yapıyorlar
YEREL HABERLER Sosyal mesafeli, maskeli, eldivenli çilek hasadı ...
Orucunu açan kan bağışına koştu
YEREL HABERLER Orucunu açan kan bağışına koştu
Samsun'da silahla yaralamaya 1 tutuklama
YEREL HABERLER Samsun'da silahla yaralamaya 1 tutuklama
Boşanma davası açan eşinin iş yerine kamyonetle çarptı
YEREL HABERLER Boşanma davası açan eşinin iş yerine kamyonetle ...
Samsunspor’da korona semineri
YEREL HABERLER Samsunspor’da korona semineri
Sandıkçı yetim çocukları sevindirdi
YEREL HABERLER Sandıkçı yetim çocukları sevindirdi
Fındık kurduyla mücadele zamanı
YEREL HABERLER Fındık kurduyla mücadele zamanı
Rektörler Paneli yapılacak Rektörler panelde buluşacak
YEREL HABERLER Rektörler Paneli yapılacak Rektörler panelde ...
Diş hekimlerinde işler yüzde 50’den fazla düştü Protez, temizlik ve implant yaptırmak isteyenler korona sonrasını bekleyecek Samsun Dişhekimleri Odası Başkanı Dt. Alper Dilek: “Protez, diş taşı temizliği ve implant yapmıyoruz, acil hastalara bakıyoruz” “Hasta sayısı yüzde 50’den daha fazla düştü”
YEREL HABERLER Diş hekimlerinde işler yüzde 50’den fazla ...
Samsun'da yaşlı adam tarlada ölü bulundu
YEREL HABERLER Samsun'da yaşlı adam tarlada ölü bulundu
İlkadım’da berber ve kuaförlere denetim
YEREL HABERLER İlkadım’da berber ve kuaförlere denetim
SAMÜ’lü akademisyenden Kovid-19 takip yazılımı
YEREL HABERLER SAMÜ’lü akademisyenden Kovid-19 takip yazılımı
Ucuz sarımsak almak için vatandaşlar sıraya girdi
YEREL HABERLER Ucuz sarımsak almak için vatandaşlar sıraya girdi
19 Mayıs'ta durmak yok 19 Mayıs Belediyesinin hizmetlerini korona virüs aksatmadı
YEREL HABERLER 19 Mayıs'ta durmak yok 19 Mayıs Belediyesinin ...
Tekkeköy’e engelsiz park 2 bin 500 metrekare alana engelsiz park
YEREL HABERLER Tekkeköy’e engelsiz park 2 bin 500 metrekare alana ...
Özdemir: "Allah güvenlik güçlerimizin yar ve yardımcısı olsun”
YEREL HABERLER Özdemir: "Allah güvenlik güçlerimizin yar ve ...
Atakum'dan 'mobil ödeme noktaları'
YEREL HABERLER Atakum'dan 'mobil ödeme noktaları'
Samsun'da silahlı saldırıya 3 gözaltı
YEREL HABERLER Samsun'da silahlı saldırıya 3 gözaltı
Motosikletli gençlerin kaza anı kamerada
YEREL HABERLER Motosikletli gençlerin kaza anı kamerada

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X