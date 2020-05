Vakıflardan yardım eli

Vakıflar Genel Müdürlüğü 12 ay boyunca gıda yardımı ve nakdi yardım yapmaya devam ediyor.

Genel Müdür Burhan Ersoy yardım kolilerine koyduğu mektubunda "Size ulaştırdığımız bu paket içerisinde yer alan her şey, Selçuklu ve Osmanlı bakiyesi topraklarımızda kurulmuş olan vakıflarımızın ikramıdır. Bu dar zamanlardan el ele, gönül gönüle çıkacağımıza inancımız tamdır, 12 ay boyunca olduğu gibi hizmetimiz Ramazan ayında da kesintisiz devam etmektedir ve edecektir" dedi. Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, 12 boyunca yapılan gıda ve nakdi yardımların devam edeceğini açıkladı.



"Samsun'da 654 haneye her ay düzenli olarak kuru gıda yardımı yapılıyor"

Samsun Vakıflar Bölge Müdürü Ali Erkan Öztürk ise Samsun'da 654 haneye her ay düzenli olarak kuru gıda yardımı yapıldığını belirtti. Vakıfların vakfiyeleri doğrultusunda gelirlerini arttırmak, mülklerini muhafaza ve ihya etmek, hayır şartlarını yerine getirmek görevleri arasında asil unsur olduğunu söyleyen Müdür Öztürk, "Vakfiye şartlarının günümüz koşullarına uyarlanması neticesinde ihtiyaç sahiplerine kuru gıda yardımı yapılmaktadır. Sorumluluk alanımızın içerisinde Bölge Müdürlüğümüze sunulan kontenjan dahilinde ihtiyaç sahibi 654 haneye her ay düzenli olarak kuru gıda yardımı yapılmaktadır. Korona salgını nedeniyle dağıtımlara ara verilmemiş kişisel hijyen ve sosyal mesafe kuralına uyularak kuru gıda dağıtımları gerçekleştirilmekte olup, halkımızın ihtiyaçlarını karşılamaya kesintisiz devam edilmektedir. Kuru gıda yardımı yanında, 204 kişiye aylık 914 TL muhtaç aylığı olarak nakdi para yardımı yapılmaktadır"dedi.

Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy ise yayınladığı mektubunda, "Bu hizmet, Fatih Sultan Mehmet'ten, Kanuni'ye, Bezmi Alem Valide Sultan'dan, Mihrişah Sultan'a kadar binlerce hayırsever ecdadın zamanında bizlere bıraktığı vakıfların gelirleriyle yapılmasını arzu ettikleri hayırlı iştir. Bunun karşılığında, adını duyduğunuz duymadığınız cümle ecdadın hepimizden beklediği yalnızca bir dua ve rahmettir. Vakıf kurucuları adına üzerimize düşen bu büyük mesuliyeti gerçekleştirmekten onur duyuyor, Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak Ramazanınızı tebrik ediyoruz" şeklinde konuştu.

Müdür Öztürk ayrıca korona virüs döneminde hem yardım hem de restorasyon çalışmalarının devam ettiğini sözlerine ekledi.

