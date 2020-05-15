Havza’da taksi durakları ve taksiler dezenfekte edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Havza’da taksi durakları ve taksiler dezenfekte edildi

İHA

İçişleri Bakanlığı'nın yeni yayınladığı hijyen tedbirleri kapsamında, Havza'da faaliyet gösteren 9 adet taksi durağı ve bunlara bağlı olarak çalışan 58 ticari taksi Havza Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Dezenfeksiyon Ekibi tarafından duraklarında dezenfekte edildi.

Havza’da taksi durakları ve taksiler dezenfekte edildi

İçişleri Bakanlığı’nın yeni yayınladığı hijyen tedbirleri kapsamında, Havza’da faaliyet gösteren 9 adet taksi durağı ve bunlara bağlı olarak çalışan 58 ticari taksi Havza Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Dezenfeksiyon Ekibi tarafından duraklarında dezenfekte edildi.
Temizlik İşleri Müdürü Zeki Kurt’un koordinesinde devam eden dezenfeksiyon çalışmalarında ticari taksilerin yanı sıra şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüslerde dezenfekte edildi. Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir yapılan dezenfekte çalışmalarını yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgiler aldı.
Başkan Özdemir, "Dün Havza Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanımızla gerçekleştirdiğimiz toplantıda ilçedeki ticari taksilerin her hafta cuma günleri dezenfekte edilmesine karar verildi. Araçlarımız Havza Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası önünde oluşturulacak dezenfekte alanında dezenfekte edilecek. Halkımız gönül rahatlığı ile taksileri kullanabilirler. Belediye olarak halkımızın sağlığını korumak adına atılacak tüm adımları atıyoruz” dedi.
Havza Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Ertuğrul Pekpolat, “Oda olarak Havza Belediyesine çalışmalarından ötürü teşekkür ederiz" diye konuştu.
Yapılan dezenfeksiyon işleminin ardından sürücülere araçların her hafta cuma günü Havza Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası önünde oluşturulacak dezenfekte alanında dezenfekte edileceği bildirilerek dezenfekte muayene belgesi verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Samsun’da balık çiftliklerinde yılda 16 bin tondan fazla balık üretiliyor
YEREL HABERLER Samsun’da balık çiftliklerinde yılda 16 bin tondan ...
110 bin sazan Samsun göletlerine bırakıldı
YEREL HABERLER 110 bin sazan Samsun göletlerine bırakıldı
Bugün gençlerin günü Samsun’da gençler sahillere akın etti
YEREL HABERLER Bugün gençlerin günü Samsun’da gençler sahillere akın ...
Samsun Büyükşehir'den şehitlere vefa
YEREL HABERLER Samsun Büyükşehir'den şehitlere vefa
Samsunlu KOBİ'ler için başlatılan “Hezarfen Samsun Dijital Projesi” açıldı
YEREL HABERLER Samsunlu KOBİ'ler için başlatılan “Hezarfen Samsun ...
Vakıflardan yardım eli
YEREL HABERLER Vakıflardan yardım eli
Stoklar azalınca memurlar kan bağışına koştu
YEREL HABERLER Stoklar azalınca memurlar kan bağışına koştu
19 Mayıs’a 'dijital' kutlama Gençlik Haftası kutlamaları başladı
YEREL HABERLER 19 Mayıs’a 'dijital' kutlama Gençlik Haftası ...
Salgın döneminde çocukların ruh sağlığına dikkat
YEREL HABERLER Salgın döneminde çocukların ruh sağlığına dikkat
Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı
Bu çilek yok satıyor "Elifli çileği" pazar sorunu yaşamıyor Şehit aileleri ve sağlıkçılara ücretsiz
YEREL HABERLER Bu çilek yok satıyor "Elifli çileği" pazar sorunu ...
Sosyal mesafeli, maskeli, eldivenli çilek hasadı yapıyorlar
YEREL HABERLER Sosyal mesafeli, maskeli, eldivenli çilek hasadı ...
Orucunu açan kan bağışına koştu
YEREL HABERLER Orucunu açan kan bağışına koştu
Samsun'da silahla yaralamaya 1 tutuklama
YEREL HABERLER Samsun'da silahla yaralamaya 1 tutuklama
Boşanma davası açan eşinin iş yerine kamyonetle çarptı
YEREL HABERLER Boşanma davası açan eşinin iş yerine kamyonetle ...
Samsunspor’da korona semineri
YEREL HABERLER Samsunspor’da korona semineri
Sandıkçı yetim çocukları sevindirdi
YEREL HABERLER Sandıkçı yetim çocukları sevindirdi
Fındık kurduyla mücadele zamanı
YEREL HABERLER Fındık kurduyla mücadele zamanı
Rektörler Paneli yapılacak Rektörler panelde buluşacak
YEREL HABERLER Rektörler Paneli yapılacak Rektörler panelde ...
Diş hekimlerinde işler yüzde 50’den fazla düştü Protez, temizlik ve implant yaptırmak isteyenler korona sonrasını bekleyecek Samsun Dişhekimleri Odası Başkanı Dt. Alper Dilek: “Protez, diş taşı temizliği ve implant yapmıyoruz, acil hastalara bakıyoruz” “Hasta sayısı yüzde 50’den daha fazla düştü”
YEREL HABERLER Diş hekimlerinde işler yüzde 50’den fazla ...
Samsun'da yaşlı adam tarlada ölü bulundu
YEREL HABERLER Samsun'da yaşlı adam tarlada ölü bulundu
İlkadım’da berber ve kuaförlere denetim
YEREL HABERLER İlkadım’da berber ve kuaförlere denetim
SAMÜ’lü akademisyenden Kovid-19 takip yazılımı
YEREL HABERLER SAMÜ’lü akademisyenden Kovid-19 takip yazılımı
Ucuz sarımsak almak için vatandaşlar sıraya girdi
YEREL HABERLER Ucuz sarımsak almak için vatandaşlar sıraya girdi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X