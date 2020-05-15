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Yüzyılın rotası yeniden yaşanıyor Bandırma yeniden yola çıkacak İmamoğlu uğurlayıp Deveci karşılayacak

İHA

Atakum Belediyesi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında hem Türkiye çapında hem de Atakum genelinde bayram coşkusu yaşatacak programı hayata geçirecek.

Yüzyılın rotası yeniden yaşanıyor Bandırma yeniden yola çıkacak İmamoğlu uğurlayıp Deveci karşılayacak

Atakum Belediyesi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında hem Türkiye çapında hem de Atakum genelinde bayram coşkusu yaşatacak programı hayata geçirecek.
Mustafa Kemal Paşa ve yol arkadaşlarının 1619 Mayıs 1919 tarihlerinde Bandırma Vapuru'yla Samsun'a geldiği rotanın dijital olarak yeniden canlandırılacağı #YüzyılınRotası'nın yanı sıra Atakum genelinde de etkinlikler gerçekleştirilecek. Atakum Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi iş birliğiyle hazırlanan projeyle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101. yıl coşkusunu tüm Türkiye'ye yaşatacak. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşlarının 16 Mayıs'ta İstanbul Karaköy İskelesi'nden yola çıkarak 19 Mayıs'ta Samsun'da tamamladığı rota, yeni bir yüzyılın başında aynı rotada tüm ayrıntılarıyla ve ünlü tarihçilerin, sanatçıların katkılarıyla yeniden anlatılacak.
Bandırma Vapuru yine yola çıkıyor
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 101. yıl dönümü kutlamaları, Türkiye genelinde uygulanan korona virüsü salgını tedbirleri nedeniyle kalabalıkların bir araya gelebileceği törenlerle kutlanamayacak. Bu kapsamda CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı öncülüğünde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Atakum Belediyesi iş birliği ile #YüzyılınRotası isimli bir dijital kutlama programı hayata geçiriliyor. #YüzyılınRotası, internet erişimi olan tüm yurttaşların kolaylıkla ulaşabileceği, kullanabileceği, bilgilenebileceği bir dijital kutlama programı oluşturulması hedefiyle hazırlandı. Mustafa Kemal Paşa’nın 101 yıl önce gerçekleştirdiği ve bir ulusun kaderini değiştiren tarihi Bandırma Vapuru yolculuğunu sanal ortamda, kullanıcı dostu bir arayüz ile gerçek zamanlı olarak yeniden yaşatmayı amaç ediniyor. Siteyi ziyaret eden kullanıcılar, tarihi yolculuğa ilişkin çok sayıda içerikle buluşarak 1619 Mayıs 1919'da Bandırma Vapuru ve içerisindeki kahramanların yaşadıklarını detaylı olarak öğrenebilecek. Aynı zamanda ünlü tarihçiler de tarihin akışını değiştiren bu yolcukla ilgili söyleşiler gerçekleştirirken, sanatçılar da 'Güverte konserleri' ile bayram coşkusuna ortak olacak.

İmamoğlu uğurluyor, Deveci karşılıyor
Oluşturulan www.yuzyilinrotasi.com adresli internet sitesi 16 Mayıs 2020’de erişime açılacak. Site üzerinde temsili olarak dalgalar arasında yol alan, karikatürize edilmiş ve dört gün boyunca yolculuğunu sürdürecek Bandırma Vapuru görseli hareket edecek. 16 Mayıs'ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bandırma Vapuru'nun yola çıktığı Galata Rıhtımı’ndan gemiyi uğurlayacak. Başkan İmamoğlu'nun gemiyi uğurlarken verdiği mesaj aynı saatlerde internet sitesinde yayında olacak. Bandırma Vapuru daha sonra, 101 yıl öncesinde de uğradığı noktalarda duracak. Bu noktalarda ise CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, Kastamonu Cide Belediye Başkanı Mehmet Eşref Mutlu ve bir diğer nokta olan Sinop'ta da Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan tarafından Bandırma Vapuru'nun karşılandığı mesajları yayına girecek. Bandırma Vapuru'nun son durağında ise Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, Mustafa Kemal Paşa ve yol arkadaşlarını kuruluşun ilk adımının atıldığı Tütün İskelesi'nde karşılayacak. Tüm bu süreç, 101 yıl önce gerçekleşen seyahat ile eş zamanlı şekilde sanal ortamda işleyecek.
#YüzyılınRotası dijital kutlama programında 19 Mayıs günü, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Emre Yılmaz’ın kutlama mesajları yayınlanacak. Ayrıca Türkiye genelindeki CHP’li belediye başkanlarının hep beraber seslendirdiği Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi sitedeki yerini alacak. Site içerisinde Türkiye’nin dört bir tarafındaki belediyeler tarafından bir havuzda toplanan ve çok özel Mustafa Kemal Atatürk fotoğraflarından oluşan dijital fotoğraf sergisi de yayında olacak.

Sanat, Atakum sokaklarına taşıyor
Atakum Belediyesi, ulusal çapta gerçekleştireceği #YüzyılınRotası projesinin yanı sıra yerelde de 19 Mayıs 1919 ruhunu yeniden yaşatacak. Önceki bayramlarda yaşanan coşku bu defa bir üst noktaya taşınacak. Gezici araçlar tarafından belirlenen güzergah ve noktalarda balkon konserleri gerçekleşecek. Binlerce Atakumlu evlerinin balkonundan bayram coşkusuna eşlik edebilecek. Atakum Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel hazırladığı ve gezici tiyatro sahnesine dönüştürdüğün tır, Atakum sokaklarında olacak. Samsunlu usta tiyatro sanatçısı Yaşar Gündem ve ekibi, belirlenen 30'a yakın noktada Kuvayı Milliye dönemini anlatan tiyatro oyununu sergileyecek. Sanatın Atakum sokaklarına taşınacağı programın kapanışı ise Cağaloğlu Bulvarı üzerinde saat 18.00'de başlayacak. Kutlama programının bu kısmında, Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, ilçe sakinlerine seslenecek. Saatler 19.19’u gösterdiğinde tüm Atakumlular, balkonlarında İstiklal Marşı’nı okuyacak. Atakum Belediyesi’nin oluşturacağı etkinlik alanında Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi ve Gençlik Marşı balkonlarındaki ilçe sakinleri ile beraber seslendirilecek. Etkinliklerin kapanışı, “19 Mayıs 1919. İşte Benim Doğum Günüm” diyen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk için gerçekleştirilecek sembolik doğum günü ile sona erecek. Atakum caddelerinde gerçekleştirilecek olan kutlama etkinlikleri, Atakum Belediyesi’nin sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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