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Sıcaklık arttı, balığa ilgi azaldı

İHA

Karadeniz'in en çok balık tüketilen illerinden birisi olan Samsun'da hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte balığa olan ilgi azaldı.

Sıcaklık arttı, balığa ilgi azaldı

Karadeniz’in en çok balık tüketilen illerinden birisi olan Samsun’da hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte balığa olan ilgi azaldı.
Samsun, korona virüsü ile mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladığından beri hafta sonu kısıtlama yapılan iller arasında oluyor. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından 16171819 Mayıs tarihleri arasında 4 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanacağı ifade edilmişti. Bu kapsamda Samsun’da da 4 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Her sokağa çıkma yasağı öncesi alışveriş yapan ve tedarik zincirlerinde yoğunluk oluşturan vatandaşlar, Afrika sıcaklarının etkisiyle bu hafta sonu balığa ilgi göstermediler.

“Geçen yasak öncesi kilo kilo balık satmıştık”
Satışların geçen yasaklara göre düştüğünü ifade eden balık satıcısı Onur Can Köse, “Havaların sıcak gitmesinden dolayı vatandaşların balığa olan ilgisi az. Hava sıcak olunca canları çekmiyor herhalde. Geçen sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde işler oldukça yoğundu. O zaman hava şartları daha serin ve güzeldi. Vatandaş 4 günlük balığını almıştı. Bugün ise geçen hafta olduğu gibi iş yapmadık. Balık fiyatlarında artış da yaşanmadı. Buna rağmen iş yok” dedi.
Fiyatların oldukça uygun olduğunu dile getiren balık satıcısı Kurtça Aydın ise, “Balık fiyatları düştü. Balıkların kilosu 15 liradan başlayıp, 40 liraya kadar çıkıyor. Doktorlar ve uzmanlar balığın ne kadar faydalı bir besin olduğunu söylüyorlar. Vitamin eksiği olanlar bol bol balık yiyecek. Şu anda levreğin kilosu 39 TL, kınalı barbun kilo 35 TL, uskumru tane 10 TL, alabalık kilo 20 TL, yerli somon kilo 25, Norveç somonu kilo 40 TL, çipura kilo 30 TL ve kefal kilo 20 TL’den satılıyor. Karadeniz’de balıklar oldukça uzun ama inşallah biraz daha düşer” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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