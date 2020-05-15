İlkadım'da pazarlarda sıkı denetim

İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede kurulan semt pazarlarını denetleyerek pazarcı esnafına 3 metre kuralına uymaları, eldiven ve maske takmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Dünyayı ve Türkiye’yi olumsuz etkileyen korona virüsü salgınına karşı tedbirleri arttıran İlkadım Belediyesi, semt pazarlarındaki denetimleri de yoğunlaştırdı. Ekipler sabahın erken saatlerinde Pazar tezgahlarının birbirine en az 3 metre mesafede olacak şekilde düzenlenmesini denetliyor. Pazara gelen vatandaşlar kişisel hijyen ve sosyal mesafe kuralları hakkında bilgilendiriliyor.

Halk sağlığı için semt pazarlarında gerekli tedbirleri en üst düzeyde aldıklarını dile getiren İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürü Şeref Sarı, “Vatandaşlarımıza pazarlarımızın giriş ve çıkış noktalarının farklı olduğunu gösteriyoruz. Semt pazarımızda 100 esnafımız hizmet veriyor. Esnaflarımıza 3 metre kuralına uyması yönünde sürekli uyarılarda bulunuyoruz. 4 gün sokağa çıkma yasağı boyunca vatandaşlarımızın sorunsuz bir gün geçirmesi için tüm ekiplerimizle sahada olacağız. Esnafımıza maske ve eldiven konusunda yardımcı oluyoruz. Kurallara uymayanlara gerekli cezai işlemleri yapıyoruz. Bütün bilgilendirici çalışmaları yaptık. Birçok yerde uyarıcı yazılarımız var" dedi.

Uygulamaların hem vatandaşın hem de pazarcının sağlığı açısından önemli olduğunu belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Olanları görüyoruz, işi ciddiye almak lazım. Uygulama çok güzel, yalnız uyulması lazım. Sözde kalmaması gerekiyor. Bu uygulamalar aynı zamanda pazarcının sağlığı içinde geçerli. Biraz dikkat etmemiz lazım bu aşamayı atlatana kadar" diye konuştu.

Korona virüsüyle mücadele kapsamında 4 gün uygulanacak olan sokağa çıkma yasağında da Vefa destek grubu 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan İlkadımlılar için sahada olacak. İlkadım Belediyesi Vefa Destek Koordinasyon Merkezi’nden sevk ve idare edilen 20 kişilik ekip '444 55 01' ve '0505 178 55 01' numaralı hattan gelen çağrılar üzerine alışveriş, ilaç gibi talepleri yerine getirecek.

Büyüklerin değerleri ve kültürü yarınlara taşıyan, geçmişle geleceği birbirine bağlayan en değerli köprüler olduğunu söyleyen Başkan Demirtaş, ”Büyüklerimizin sağlığı bizim için çok önemli. Sizler bizim en kıymetli hazinelerimizsiniz. Tecrübe ve deneyimlerinize daha çok ihtiyacımız var. Biz sizlerin her daim yanınızdayız ve hizmetinizdeyiz. İnşallah süreci birlikte ve en kısa sürede atlatacağız. Sizlerden istirhamım eviniz de kalmanız. Biz korona virüsü süresince üç vardiya ile 24 saat hizmet veren vefa destek ekibimizle sizler için sahada olacağız” ifadelerini kullandı.

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