'Kan bağışı çağrıları karşılık buldu, stoklar yükseldi

<br>Yaprak KOÇERHüseyin KALAY/SAMSUN, (DHA)TÜRK Kızılay Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi, koronavirüs salgını nedeniyle azalan kan bağışının artırılmasına yönelik yapılan çağrılar karşılık buldu. Günlük 100 üniteye kadar düşen kan bağışı miktarı, yeniden artarak günlük 325 üniteye kadar yükseldi. Ancak salgın öncesi günlük kan bağışı miktarının yaklaşık 500 ünite olduğu belirtilerek vatandaşlardan bağışa devam etmeleri istendi.<br>Koronavirüs salgını nedeniyle azalan kan bağışı miktarının artırılmasına yönelik yapılan çağrı karşılık buldu. Türk Kızılay Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi sorumluluğunda bulunulan Samsun, Ordu, Amasya, Sinop ve Tokat illerinde toplam günlük kan bağışı sayısı 100 üniteye kadar düşerken, yapılan çağrı sonrası bu rakam 325'e yükseldi. Ancak koronavirüs öncesinde günlük kan bağışı miktarının yaklaşık 500 ünite olduğu hatırlatılarak, vatandaşlara kan bağışına devam etmeleri çağrısı yapıldı. Koronavirüs salgını nedeniyle kritik seviyenin altına düşen kan stokları vatandaşların bağışlarıyla yeniden yükseldi. 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ve yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde kan stoklarının güçlendirilmesi için bağışların artırılması çağrısı yapıldı.<br>'GÜNLÜK KAN BAĞIŞI 100 ÜNİTEYE DÜŞMÜŞTÜ'<br>Türk Kızılay Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Muhsin Yıldırım, tüm dünyada koronavirüs salgınından dolayı zor günler yaşandığını belirterek, "Ülkemizde ilk vaka 11 Mart'ta görüldü. Bu tarihten sonra biz tüm hizmet birimlerimizle gerekli tedbirleri aldık. Gerekli dezenfeksiyon çalışmaları yapılıyor. Ancak bu tarihten sonra kan bağışlarında bir azalma yaşanmıştı. Bu azalmanın ramazan ayında da devam etmesini bekliyorduk. Biz Samsun, Amasya, Ordu, Sinop ve Tokat illerine hizmet veriyoruz. Bu illerde sağlık kuruluşlarında tedavi gören hastaların kan bileşeni ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Salgın öncesi dönemde günlük ortalama 500 ünite kan bağışı alıyorduk, 11 Marttan sonraki süreçte bu rakam 100 üniteye kadar düşmüştü. Salgın öncesinde yaptığımız çalışmalarla stoklarımız iyiydi, biz taleplerin hepsini bu iyi olan stoklardan karşıladık hiçbir sıkıntı yaşanmadı" dedi.<br>'ÇAĞRIDAN SONRA BAĞIŞ MİKTARI ARTTI'<br>Ramazan ayında kan bağışının düşmesini beklediklerini söyleyen Yıldırım, "Tecrübelerimizden biliyoruz ki ramazan ayında da kan bağışında bir azalma yaşanıyor, stokun artık kritik seviyelere düşmesi sonrasında sürecin böyle devam etmesi stoku artık kritik seviyelerin de altına getirecekti. Bu anlamda tüm ülke çapında sayın genel başkanımız tarafından bir çağrı yapıldı. Toplumun kan bağışına olan duyarlılığını artırması gerektiğini, stokumuzun artık kritik seviyenin altına düştüğünü, sürecin böyle devam etmesi halinde kan bileşeni ihtiyacına gereksinim duyan hastaların tedavilerinin gecikebileceği ifade eden bir çağrıda bulunduk. Çağrımız ilgiyle karşılandı. Vatandaşlarımız kar bağışına ilgi gösterdiler. Günlük kan bağışı miktarımız 100 üniteye düşerken şu an ortalama 325 üniteye yükseldi. Kritik seviyenin altına düşen kan stoklarımız kritik seviyeleri aşmaya başladı. Bağışların bu şekilde devam etmesi ilerleyen günlerde stokumuzun biraz daha iyileşmiş hale getirecek" diye konuştu.<br>'KAN BAĞIŞI KISITLAMA KAPSAMININ DIŞINDA'<br>4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sürecinde de vatandaşlara kan bağışında bulunmaları çağrısı yapan Yıldırım, "Önümüzde bir 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması var sonrasında Ramazan Bayramı yaklaşıyor. Kısıtlama süresince İçişleri Bakanlımızın genelgesi ile kısıtlama süresi içinde kan bağışında bulunmak için Kızılay'ın kan bağış noktalarına giden vatandaşlarımız kapsam dışındalar. Özellikle vatandaşlarımız kısıtlamanın olduğu süreçte de bağışta bulunabilirler. Kan bağışı kısıtlama kapsamının dışında. Biz vatandaşlarımızın kan bağışına olan duyarlılığına devam etmelerini istiyoruz. Kan acil değil, sürekli ihtiyaçtır. Vatandaşlarımızı uygun oldukları vakitlerde kan bağışında bulunmaya bekliyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Samsun Yaprak KOÇERHüseyin KALAY<br>2020-05-16 08:34:41<br>

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