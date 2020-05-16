Cumhurbaşkanı Erdoğan gündeme getirmişti, ekim alanı iki katına çıktı Türkiye’nin kenevir üretim merkezi Samsun’da talep arttı, ekim alanı ikiye katladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Cumhurbaşkanı Erdoğan gündeme getirmişti, ekim alanı iki katına çıktı Türkiye’nin kenevir üretim merkezi Samsun’da talep arttı, ekim alanı ikiye katladı

İHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan gündeme getirmişti, ekim alanı iki katına çıktı Türkiye’nin kenevir üretim merkezi Samsun’da talep arttı, ekim alanı ikiye katladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasıyla Türkiye’nin kenevir üretim merkezi olarak belirlenen Samsun’un Vezirköprü ilçesinde talep artınca ekim alanı iki katına çıktı.
Türkiye’de ruhsatlı ekim yapılan yerlerden birisi olan Samsun’un Vezirköprü ilçesi Narlısaray Mahallesi’nde mart ayında ekilen kenevirler yeşermeye başladı. Narlısaray Mahallesi’nde 2019 yılında 400 dönüm ekilen kenevir, bu sene 800 dönüme ulaştı. Kenevirin lifinin hasadı temmuzda, tohumunun ise eylül ayında yapılıyor.

İki katına çıktı
Kenevir ekiminin daha da artacağını belirten Narlısaray Mahallesi Muhtarı Halil Sezgen, "Geçen sene Narlısaray’da 400 dönüm alandan kenevir ekilmişti. Bu sene 2 katına çıktı. Bunu sebebi sözleşmeli ekim yapılmasıdır. İşçilik konusunda makine gelecek. Bu da insanları kenevir ekmeye yöneltti. Eskiden yaptığımız elle sökme, havuzlama sistemi kaldırıldı. İşçilik kolaylaştı. Çok farklı alanlarda kullanıldığını biliyoruz" dedi.

Kenevir ekimi köye dönüşü artırdı
Vezirköprü'nün eskiden beri göç verdiğini hatırlatan Sezgen, "Narlısaray’da bu kenevir işi çıktıktan sonra 2 sene içerisinde geri köyüne dönen insanlar oldu. Bunun amacı da bu kenevirin para etmesi ve piyasası olmasıdır. Burada en büyük problemimiz su sorunudur. Kenevir arazilerimiz sulanmıyor. Köyümüzde bulunan göletimiz bize yetersiz kalıyor. Şu anda planlama aşamasında olan Narlısaray Göleti diye proje var. Eğer o gölet yapılıp aktif hale geçerse bizim eskiden 3 bin nüfuslu olan mahallemiz tekrar eski haline döner" diye konuştu.

"Tesis kuracağız"
Bir tekstil fabrikasında çalışan Ziraat Mühendisi Atilla Öksüz ise, "Vezirköprü’de vatandaşlarla birlikte kenevir üretimi yapmaktayız. Bölgede kenevir ekimini teşvik etmek amacıyla çalışmalar gerçekleştirmekteyiz. Burada kenevir üretimi daha da arttı. Kenevir 25 bin farklı alanda kullanılıyor. Ben özel bir tekstil fabrikasında ziraat mühendisiyim. Biz bunu tekstil olarak kullanacağız. Samsun’un İncesu mevkisinde ise bir tesis kuracağız ve bunu ip haline getirerek tekstilde kullanacağız" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

'Kan bağışı çağrıları karşılık buldu, stoklar yükseldi
YEREL HABERLER 'Kan bağışı çağrıları karşılık buldu, stoklar ...
Şarampole yuvarlanan kamyonet alev aldı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Şarampole yuvarlanan kamyonet alev aldı: 1 yaralı
İlkadım'da pazarlarda sıkı denetim
YEREL HABERLER İlkadım'da pazarlarda sıkı denetim
OMÜ’de sıfır atık çalışmaları tamamlandı
YEREL HABERLER OMÜ’de sıfır atık çalışmaları tamamlandı
Sıcaklık arttı, balığa ilgi azaldı
YEREL HABERLER Sıcaklık arttı, balığa ilgi azaldı
Yüzyılın rotası yeniden yaşanıyor Bandırma yeniden yola çıkacak İmamoğlu uğurlayıp Deveci karşılayacak
YEREL HABERLER Yüzyılın rotası yeniden yaşanıyor Bandırma yeniden ...
Samsun’da balık çiftliklerinde yılda 16 bin tondan fazla balık üretiliyor
YEREL HABERLER Samsun’da balık çiftliklerinde yılda 16 bin tondan ...
110 bin sazan Samsun göletlerine bırakıldı
YEREL HABERLER 110 bin sazan Samsun göletlerine bırakıldı
Havza’da taksi durakları ve taksiler dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Havza’da taksi durakları ve taksiler dezenfekte ...
Bugün gençlerin günü Samsun’da gençler sahillere akın etti
YEREL HABERLER Bugün gençlerin günü Samsun’da gençler sahillere akın ...
Samsun Büyükşehir'den şehitlere vefa
YEREL HABERLER Samsun Büyükşehir'den şehitlere vefa
Samsunlu KOBİ'ler için başlatılan “Hezarfen Samsun Dijital Projesi” açıldı
YEREL HABERLER Samsunlu KOBİ'ler için başlatılan “Hezarfen Samsun ...
Vakıflardan yardım eli
YEREL HABERLER Vakıflardan yardım eli
Stoklar azalınca memurlar kan bağışına koştu
YEREL HABERLER Stoklar azalınca memurlar kan bağışına koştu
19 Mayıs’a 'dijital' kutlama Gençlik Haftası kutlamaları başladı
YEREL HABERLER 19 Mayıs’a 'dijital' kutlama Gençlik Haftası ...
Salgın döneminde çocukların ruh sağlığına dikkat
YEREL HABERLER Salgın döneminde çocukların ruh sağlığına dikkat
Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı
Bu çilek yok satıyor "Elifli çileği" pazar sorunu yaşamıyor Şehit aileleri ve sağlıkçılara ücretsiz
YEREL HABERLER Bu çilek yok satıyor "Elifli çileği" pazar sorunu ...
Sosyal mesafeli, maskeli, eldivenli çilek hasadı yapıyorlar
YEREL HABERLER Sosyal mesafeli, maskeli, eldivenli çilek hasadı ...
Orucunu açan kan bağışına koştu
YEREL HABERLER Orucunu açan kan bağışına koştu
Samsun'da silahla yaralamaya 1 tutuklama
YEREL HABERLER Samsun'da silahla yaralamaya 1 tutuklama
Boşanma davası açan eşinin iş yerine kamyonetle çarptı
YEREL HABERLER Boşanma davası açan eşinin iş yerine kamyonetle ...
Samsunspor’da korona semineri
YEREL HABERLER Samsunspor’da korona semineri
Sandıkçı yetim çocukları sevindirdi
YEREL HABERLER Sandıkçı yetim çocukları sevindirdi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X