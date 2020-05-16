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Samsun’da çevrim içi ortamda yapılan satranç turnuvasında dereceye girenlere kapıya teslim ödül töreni yapıldı.

Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Samsun Satranç İl Temsilciliği tarafından 13 Mayıs'ta “Samsun online satranç turnuvası” yapıldı. 107 sporcunun katıldığı turnuvada açık kategoride birbirinden çekişmeli müsabakalar yaşandı. Turnuva sonunda birinci Yiğit Deniz Özgün, ikinci Fatih Canberk, üçüncü Ömer Şaka ve dördüncü Turgut Süel oldu.

Dereceye giren sporculara madalya ve kupaları, Samsun Satranç İl Temsilcisi Duran Karaköse tarafından evlere kapıda teslim yapılarak takdim edildi.

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