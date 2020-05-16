19 Mayıs programı belli oldu

Korona virüsü salgını nedeniyle bu yıl bayram coşkusu yapılacak canlı yayınlarla evlerde yaşanacak.

Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama programı duyuruldu. Kutlama bu yıl korona virüsü salgını ve sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bir tek farkla yapılacak. Etkinlikler az sayıda katılımcı ile sosyal mesafeli bir şekilde gerçekleştirilecek. İnsanlar etkinliklerden ulaşacak canlı yayınlarla coşkuya ortak olacak.

Açıklanan program göre, 1819 Mayıs tarihi saat 15.00’te Atakum sahilinde paramotor gösterisi, 19 Mayıs tarihinde saat 10.00’da Atatürk Anıtı’na çelenk sunma töreni, saat 10.20’de Tütün İskelesi’nden bayrak çıkışı ve 7 atletizm sporcusunun bayrağı Bandırma Vapuru'na ulaştırmaları, 11.00’de Bandırma Vapuru’nda, Canan Anderson Yılmaz’ın solo keman konseri, 16.30’da Samsun protokolünün üstü açık otobüsle şehirde dolaşarak vatandaşları selamlaması, 21.19’da Samsun halkının evlerden İstiklal Marşı okuması, sporcuların ise eş zamanlı olarak 19 Mayıs Stadyumu’nda dev Atatürk posteri ve Türk bayrağı açmaları şeklinde etkinlikler yapılacak.

Etkinlikler müdürlüğün sosyal medya hesabından canlı yayınlanacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.