Şehit için hayrat çeşmesi

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Samsun’un Çarşamba ilçesinde Şehit Hakan Altıkatoğlu Parkı'na, şehidin ismini taşıyan hayrat çeşmesi konuldu.

12 Haziran 1998’de Bitlis’in Tatvan ilçesinde şehit olan Hakan Altıkatoğlu için Büyükşehir Belediyesi Doğaltaş Elemanları Üretim Tesisinde yapılan çeşme, Çarşamba ilçesi Sarıcaoğlu Mahallesi’nde bulunan Altıkatoğlu Parkı’na yerleştirildi. Çeşmenin yerine konulması sırasında Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan ve şehidin yakınları da hazır bulundu.

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