Ordu-Samsun arasındaki 7 metrelik yol, kısıtlamayı ikiye böldü

<br>Yaprak KOÇERHüseyin KALAY/TERME(Samsun), (DHA)- SAMSUN'un Terme ilçesinin Ambartepe ve Elimdağ Mahalleleri ile Ordu'nun İkizce ilçesinin Şentepe Mahallesi'nde yaşayanlar için 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında ilginç bir durum yaşıyor. 2 ilin sınırı olarak kabul edilen ve evler arasından geçen 7 metrelik yolun Samsun tarafında yasak uygulanırken kısıtlama kapsamında bulunmayan Ordu tarafında ise vatandaşlar rahatlıkla dışarı çıkabiliyor.<br>Samsun'un Terme ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Ambartepe ve ilerisindeki Elimdağ Mahalleleri ile Ordu'nun İkizce ilçesine 24 kilometre mesafedeki Şentepe Mahallesi'ni, 7 metre genişliğindeki yol ayırıyor. 2 ilin sınırı olarak kabul edilen ve yarısı Samsun diğer yarısı Ordu'ya ait yol, bölgede yaşayanlara ilginç durumlar yaşatıyor. Mahalle sakinleri, yolun karşısına geçtikleri anda bulundukları kenti de değiştirmiş oluyor. Yola bakan binalarda karşılıklı evlerde oturanlar, ayrı illerde yaşıyor. Ev sahipleri birbirlerini sabit telefon hatlarından ararken şehirlerarası kod kullanmak zorunda kalıyor. Bir adımla kent değiştiren mahalle sakinleri, karşılıklı oturdukları evlerde ramazan ayında 1 dakika arayla oruçlarını açıyor. <br>Sahur vaktinde ise Ordu kısmında yaşayanlar oruca yaklaşık bir dakika erken başlarken, bir dakika da erken açıyor. Karşılıklı evlerde oturan vatandaşlar oruçlarını da 1 dakika arayla açıyor.<br>YOL KISITLAMAYI İKİYE BÖLDÜ<br>Son olarak ise koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye genelinde bazı illerde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması bu mahallelerde yaşayanlar için ilginç bir durum oluşturdu. Alınan karar doğrultusunda daha önce sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında bulanan Ordu, kapsam dışında bırakıldı. Ancak Samsun´da ise sokağa çıkma yasağı uygulanmaya devam etti.<br>4 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanan Samsunlular evlerinden dışarı çıkamazken, yolun hemen karşısında ancak Ordu il sınırında bulunan vatandaşlar ise rahatlıkla dışarı çıkabildi. Samsun tarafında bakkallar açılmazken karşı tarafta olan Ordu´daki bakkallar ise açık kaldı. Samsun´da evlerinden dışarı çıkamayan vatandaşların ihtiyaçları Ordulu komşuları tarafından karşılandı. <br>'KOMŞULARIMIZIN İHTİYAÇLARI İÇİN YARDIMCI OLUYORUZ'<br>Şentepe Mahallesi´nde yaşayan Aynur Kışla, "Burada yaşayan insanların Samsun-Ordu ayrımı yok. Ama bu yolun sınır olması nedeniyle bazen ilginç, farklı, komik durumlar olabiliyor. Bizim için ha Samsun ha Ordu fark etmiyor. Sokağa çıkma yasağı var bizim bakkalımız var eğer Samsun tarafındaki komşularımızın bir ihtiyacı olursa onlara yardımcı oluyoruz. Biz dışarı çıkabiliyoruz alışverişimizi yapabiliyoruz ancak onlar şu an dışarı çıkamıyorlar. Biz de onlara yardımcı oluyoruz" şeklinde konuştu.<br>'SAMSUN TARAFINDAKİLER DIŞARI ÇIKAMIYOR'<br>Yaşar Körkem, Ordu´nun 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında olmadığını belirterek "Ordu´da sokağa çıkma kısıtlaması olmuştu ancak bu hafta bize yasak yok. Samsun tarafında ise sokağa çıkma yasağı devam ediyor. İnşallah bir an önce bu koronavirüs salgını biter ve eskiye döneriz. Bu yolun sınır olması nedeniyle çok ilginç olaylar oluyordu, kısıtlama ile birlikte bir ilginç olay daha olmuş oldu. Yolun karşısında bakkallar kapalı ancak Ordu tarafında normal hayat devam ediyor" dedi.<br>'BURANIN KENDİNE ÖZGÜ BİR KONUMU VAR'<br>Samsun´da yaşayan ancak oğlunun yanına Ordu tarafına geldiğini söyleyen Ahmet Türkmen, "7 metrelik bir yol iki ilin sınırı. Buranın yıllardır kendine özgü bir konumu var. Ancak insanların diyalogları devam ediyor. Biz de Samsun´da Şentepe´ye geldik. Ordu tarafında kaldığımız için Samsun tarafına şu an geçemiyoruz. Bu hastalık belasından bir an önce kurtulmak için sabretmemiz gerekiyor. İnşallah kurtulacağız ümidimiz bu yönde" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Samsun / Terme Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY<br>2020-05-16 14:14:18<br>

