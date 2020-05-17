Samsun'da kamyonet kamyonla çarpıştı: 6 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Samsun'da kamyonet kamyonla çarpıştı: 6 yaralı

İHA

Samsun'da kamyon ile kamyonetin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Samsun'da kamyonet kamyonla çarpıştı: 6 yaralı

Samsun’da kamyon ile kamyonetin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun’un Çarşamba ilçesi DSİ kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde S.S. (37) yönetimindeki 55 HK 874 plakalı kamyonet, kavşaktan yolun karşısına geçtiği esnada Samsun istikametine seyir halinde olan M.Ç. yönetimindeki 25 HA 119 plakalı kamyon ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kamyonette bulunan sürücü S.S. ile Dursun S., Hanife S., Zehra S., Yavuz Efe S. ve Berrin S. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesi ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gözlerini kaybetmek üzereydi, İlkadım Belediyesi yetişti İlkadım Belediyesi sağlık ekipleri yavru kediye yaşam umudu oldu
YEREL HABERLER Gözlerini kaybetmek üzereydi, İlkadım Belediyesi ...
Evinin önündeki ağaçta asılı bulundu
YEREL HABERLER Evinin önündeki ağaçta asılı bulundu
Samsun'da trafik kazası: 6 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da trafik kazası: 6 yaralı
Samsun Üniversitesi iki yaşında: Sorumluluğun çağrısı Rektör Aydın: “SAMÜ, belirli alanlarda ihtisaslaşmış bir araştırma üniversitesi modeli çerçevesinde kendisini yapılandırmakta”
YEREL HABERLER Samsun Üniversitesi iki yaşında: Sorumluluğun ...
Samsun’da korkutan sazlık yangını
YEREL HABERLER Samsun’da korkutan sazlık yangını
ABD'de görevli Türk ekonomi profesörü: “Refah ekonomisini bırakıp, 'felah' ekonomisinin peşinde koşmalıyız”
YEREL HABERLER ABD'de görevli Türk ekonomi profesörü: “Refah ...
Havza'da cadde ve sokaklara sessizlik hakim
YEREL HABERLER Havza'da cadde ve sokaklara sessizlik hakim
Samsun'da tüfekle ateş açan baba, oğlunu yaraladı
YEREL HABERLER Samsun'da tüfekle ateş açan baba, oğlunu yaraladı
Ordu-Samsun arasındaki 7 metrelik yol, kısıtlamayı ikiye böldü
YEREL HABERLER Ordu-Samsun arasındaki 7 metrelik yol, kısıtlamayı ...
Samsun’da kısıtlama günlerinde Afrika sıcakları Termometreler 31 dereceyi gösterdi
YEREL HABERLER Samsun’da kısıtlama günlerinde Afrika ...
Şehit için hayrat çeşmesi
YEREL HABERLER Şehit için hayrat çeşmesi
Kapanma saatine uymayan berberlere ceza
YEREL HABERLER Kapanma saatine uymayan berberlere ceza
Silahla ateş etme ve mala zara verme olaylarına karışan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Silahla ateş etme ve mala zara verme olaylarına ...
19 Mayıs programı belli oldu
YEREL HABERLER 19 Mayıs programı belli oldu
Kapıya teslim ödül töreni
YEREL HABERLER Kapıya teslim ödül töreni
Cumhurbaşkanı Erdoğan gündeme getirmişti, ekim alanı iki katına çıktı Türkiye’nin kenevir üretim merkezi Samsun’da talep arttı, ekim alanı ikiye katladı
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan gündeme getirmişti, ekim alanı ...
'Kan bağışı çağrıları karşılık buldu, stoklar yükseldi
YEREL HABERLER 'Kan bağışı çağrıları karşılık buldu, stoklar ...
Şarampole yuvarlanan kamyonet alev aldı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Şarampole yuvarlanan kamyonet alev aldı: 1 yaralı
İlkadım'da pazarlarda sıkı denetim
YEREL HABERLER İlkadım'da pazarlarda sıkı denetim
OMÜ’de sıfır atık çalışmaları tamamlandı
YEREL HABERLER OMÜ’de sıfır atık çalışmaları tamamlandı
Sıcaklık arttı, balığa ilgi azaldı
YEREL HABERLER Sıcaklık arttı, balığa ilgi azaldı
Yüzyılın rotası yeniden yaşanıyor Bandırma yeniden yola çıkacak İmamoğlu uğurlayıp Deveci karşılayacak
YEREL HABERLER Yüzyılın rotası yeniden yaşanıyor Bandırma yeniden ...
Samsun’da balık çiftliklerinde yılda 16 bin tondan fazla balık üretiliyor
YEREL HABERLER Samsun’da balık çiftliklerinde yılda 16 bin tondan ...
110 bin sazan Samsun göletlerine bırakıldı
YEREL HABERLER 110 bin sazan Samsun göletlerine bırakıldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X