Çarşamba’da 'maske' mesaisi

Samsun'un Çarşamba ilçesinde Çarşamba Belediyesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma izni verilen 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara maske dağıttı.

İçişleri Bakanlığı’nca alınan korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri olan vatandaşlara 17 Mayıs Pazar günü 12.00 18.00 saatleri arasında sokağa çıkmalarına izin verildi. Bunun üzerine Çarşamba Belediyesi ekipleri ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri maskesiz sokağa çıkan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara maske dağıtımı yaptı.

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