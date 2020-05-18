OMÜ’den öğrencilerine internet desteği

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) tarafından uzaktan eğitim kapsamında internet erişiminde güçlük yaşayan maddi durumu yetersiz öğrencilere '10 GB' internet desteği sağlandı.

Yeni tip korona virüsü salgını nedeniyle uzaktan eğitime geçen OMÜ eğitime erişimde internet sıkıntısı çekilmemesi üzerine bir destek paketi hazırladı. Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı tarafından maddi durumunun yetersiz olduğu belirlenen öğrencilerin mobil hatlarına geçen hafta GSM operatörleri tarafından 10 GB internet kotası yüklendi.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, öğrencilerin eğitimlerinden geri kalmamaları için üniversite olarak her türlü desteği vermeye çalıştıklarını söyledi. Rektör Bilgiç, 18 Nisan'da uzaktan eğitim süreciyle ilgili öğrencilerin sorularını sosyal medya üzerinden canlı yayınla cevapladıklarını anlatarak bu konuda öğrencilerden gelen talepler üzerine çalışmalara bir ay önce başlandığını ifade etti. Bilgiç, bu süreçte GSM operatörleriyle çalışmaları tamamlayarak alt yapı sebebiyle ya da maddi sebeplerle internete erişemeyen öğrencilere 10 GB yüklenmesinin sağlandığını belirtti. Rektör Bilgiç pandemi sürecini birbirimize destek olarak kolaylıkla atlatabilmek için çabaladıklarını bu nedenle öğrencilerden gelen her düşünceye ve talebe değer verdiklerini söyledi.

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