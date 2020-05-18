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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Pürüzsüz bir cilt için BTL exilis elite

İHA

Dermatoloji ve Kozmetik Uzmanı Uzm. Dr. Serra Hande Öcal, "BTL exilis elite cihazı ile ağrısız, acısız ve rahatsız edici bir his duymadan uygulanan saten yüz germe, bölgesel incelme, selülit tedavisi ve cilt sıkılaştırma cildinizde pürüzsüz bir görüntü sağlayabilirsiniz" dedi.

Pürüzsüz bir cilt için BTL exilis elite

Dermatoloji ve Kozmetik Uzmanı Uzm. Dr. Serra Hande Öcal, "BTL exilis elite cihazı ile ağrısız, acısız ve rahatsız edici bir his duymadan uygulanan saten yüz germe, bölgesel incelme, selülit tedavisi ve cilt sıkılaştırma cildinizde pürüzsüz bir görüntü sağlayabilirsiniz" dedi.
Büyük Anadolu Hastaneleri Dermatoloji ve Kozmetik Uzmanı Uzm. Dr. Serra Hande Öcal, Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Volkan Kınaş'ın moderatörlüğünde yapılan canlı yayında kendisine iletilen sorulara cevap verdi.

Canlı yayına büyük ilgi
Obezite, Metabolik ve Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Volkan Kınaş moderatörlüğünde Büyük Anadolu Hastaneleri doktorlarının katılımıyla İnstagram'dan gerçekleştirilen canlı yayının yeni konuğu Büyük Anadolu Hastaneleri Çocuk ve Dermatoloji ve Kozmetik Uzmanı Uzm. Dr. Serra Hande Öcal oldu. Uzm. Dr. Serra Hande Öcal, BTL Exilis Elite, Saten Yüz Germe ve Bölgesel Zayıflama Hakkında Bilinmesi Gerekenler? Konulu bilgiler vererek katılımcılarından gelen farklı sorulara da cevap verdi.
Programın açılış konuşmasını yapan Opr. Dr. Volkan Kınaş, bu zorlu süreçte bile olsa sağlığın ertelemeye gelmeyeceğini, erken tanı ve tedavinin hayati önem taşıdığına dikkat çekti.

Güneşin zararlı etkilerine dikkat
Dr. Hande Öcal, “Güneşten nasıl korunuruz deyimi geniş bir kavramdır. Sınırlandırmak olmaz. Çocuklar, yetişkinler farklı açısından değerlendirmek lazım. Korunmasız çıktığımız zaman güneşin zararlı olan etkilerine karşı vücudumuz maruz kalabiliyor. Kişi kendince önlemlerini almalıdır. Güneşin deri üzerindeki zararlı etkileri, ultraviyole ışınları deri üzerinde akut ve kronik olmak üzere biyolojik değişikliklere yol açmaktadır. Akut dönemde güneş yanığı, alerjik reaksiyonlar, lekelenme ve deri kalınlaşması, kronik dönemde ise tekrarlayan maruziyet sonrası deri yaşlanması, deri kanserleri gibi yan etkilere neden olmaktadır” dedi.

BTL exilis elite cihazı ile saten yüz germe
Öcal, “BTL exilis elite cihazı ile uygulanan saten yüz germe radyofrekans ve ultarasonu birlikte kullanan tek sistem olma özelliği ile patentli saten yüz germe uygulamasının, cilt altı tüm dokularda etkili ve efektif olduğu kanıtlanmış bir işlemidir. Cilde uygulanan bu enerji her dokuya iletildiğinden kişinin vücudundaki kolajenin tümü uyarılmakta, uygulamadan hemen sonra ise bu canlanma süreci başlamaktadır. Uygulama sonunda kişinin gözle gördüğü ve hissettiği etki her geçen gün artarak devam etmektedir. Ciltte artan kalite ve pürüzsüz görüntü satene benzetildiği için Saten Yüz Germe adını da almaktadır. Cihazın patentli vücut başlıkları ile ağrısız, acısız ve rahatsız edici bir his duymadan bölgesel incelme, selülit tedavisi ve cilt sıkılaştırma uygulamaları da yapılabilmektedir. Bu hizmeti hastanemizde başarıyla uygulamaktayız" diyerek sözlerine son verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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