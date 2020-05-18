Hırsızlık suçundan gözaltına alındı

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Samsun'da 16 yaşındaki çocuk hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, A.S. (16) motosiklet hırsızlığı suçundan gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan A.S. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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