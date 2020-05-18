Emniyetten ‘sokağa çıkma’ denetimi

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Samsun’un Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4 günlük sokağa çıkma yasağında denetimlerine aralıksız devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı’nca korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kararı sonrasında Samsun’un Çarşamba ilçesinde emniyet ekipleri denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Şehir merkezinde uygulama yapan Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafikte gördükleri araçları durdurarak izin belgelerini kontrol ediyor. Uygulanan kısıtlama kararına uymadığı tespit edilen vatandaşlara cezai işlem uygulandığı öğrenilirken, kısıtlama boyunca denetimlerin sıkı bir şekilde sürdürüleceği açıklandı.

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