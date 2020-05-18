Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı: Bayram coşkusunu yaşatma gayretinde olacağız

<br>Zeynep Irmak ÖCAL- Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA) SAMSUN Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, yarın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı´nın halktan uzakta kutlanacağını belirterek, "Pandemi sürecindeyiz ve bayramımızı halkımızdan uzakta kutlayacağız. Bayram coşkusunu halkımıza güçlü bir şekilde yaşatma gayretinde olacağız" dedi.<br>Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı´nın 101´inci yılı dolayısıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının Samsun´a ilk adım attığı yer olan Tütün İskelesi´nde açıklama yaptı. Yarınki program hakkında bilgi veren Başkan Demir, koronavirüs salgını nedeniyle halktan uzakta kutlama yapılacağını; ancak 19 Mayıs coşkusunu yaşatmak için gayret sarf ettiklerini söyledi. Demir, "Pandemi sürecindeyiz ve bu bayramımızı da halkımızdan uzakta kutlayacağız. O coşkuyu, o heyecanı yaşamaya çalışacağız. Böyle bir bayram kutlayacağımızı asla düşünmezdim. Yarın saat 10.20´de Tütün İskelesi´nden Gazi Mustafa Kemal Atatürk´ü temsilen bayrak çıkışı yapılacak. Daha sonra Bandırma Vapuru´na gideceğiz ve orada İstiklal Marşı okuyacağız. Saat 11.00´de burada bir keman konserimiz olacak. Saatler 16.30´u gösterdiğinde Samsun protokolü tarafından üstü açık arabalarla bir şehir turu yapılacak. Bayram coşkusunu halkımıza güçlü bir şekilde yaşatma gayretinde olacağız" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Samsun Zeynep Irmak ÖCAL, Tayfur KARA<br>2020-05-18 16:53:07<br>
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