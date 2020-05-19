Canan Anderson'dan Bandırma Vapuru’nda keman konseri

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Canan Anderson'dan Bandırma Vapuru’nda keman konseri

İHA

Ünlü keman sanatçısı Canan Anderson, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Bandırma Vapuru'nda keman konseri verdi.

Canan Anderson'dan Bandırma Vapuru’nda keman konseri

Ünlü keman sanatçısı Canan Anderson, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Bandırma Vapuru’nda keman konseri verdi.
Samsun'da, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları, korona virüsü dolayısıyla sosyal mesafe kurallarına uyularak sınırlı katılımla gerçekleştiriliyor. Sabah anıtta ve Tütün İskelesi’nde yapılan törenin ardından etkinlikler Bandırma Vapuru Müzesi'nde devam etti. Ünlü keman sanatçısı Canan Anderson, Bandırma Vapuru Müzesi'nde keman konseri icra etti. Korona virüsü tedbirleri kapsamında az sayıda kişinin katıldığı keman dinletisi, büyük beğeni topladı.

Anderson: “Bir Türk kadını olarak çok gururluyum”
Bandırma Vapuru’nda verdiği konserin ardından açıklamalarda bulunan Canan Anderson, “Çok gururluyum. Çünkü ilk defa Samsun’da Bandırma Vapuru üstünde böyle bir konser verildi. Bu da bana nasip oldu. Bir Türk kadını olarak çok gururluyum. Herkesin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Demir: "Dünyanın en güçlü ve itibarlı ülkelerinden birisinin vatandaşlarıyız"
Konserin ardından açıklamalarda bulunan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Osmanlı İmparatorluğu’nun tamamen bittiği, Sevr Antlaşması ve her şeyin geri dönüş umudunun bitiği yerde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları Bandırma Vapuru ile Samsun’dan karaya çıkıyor, Kurtuluş Savaşı’nın ilk adımını atıyorlar. Bugün bu güzel ülkemiz, dünyanın en güçlü ve itibarlı ülkelerinden birisinin vatandaşlarıyız. Ben de ilk adımın atıldığı bu şehrin belediye başkanıyım. Bu benim için son derece büyük bir onur. Pandemi süreci içerisinde bir kutlama gerçekleştirdik. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının karaya çıkışının temsilini sabah gerçekleştirmiştik. Bandırma Vapuru’nda da Canan Hanım ile birlikte çok güzel bir konser icra ettik. Hem Samsunumuza hem de Türkiye’ye 19 Mayıs coşkusunu tekrar bu şartlar içerisinde o günün heyecanını olabildiğince coşkulu bir şekilde yaşatmaya çalıştık” diye konuştu.
Konserin sonunda Canan Anderson’a Samsun Valisi Osman Kaymak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan ile Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir tarafından çeşitli hediyeler verildi.
Samsun’daki 19 Mayıs kutlama etkinlikleri, çeşitli programlar ile devam etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Samsun´da 101'inci yılda 19 Mayıs coşkusu / Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Samsun´da 101'inci yılda 19 Mayıs coşkusu / Ek ...
Çarşamba’da 19 Mayıs töreni
YEREL HABERLER Çarşamba’da 19 Mayıs töreni
Samsun´da 101'inci yılda 19 Mayıs coşkusu
YEREL HABERLER Samsun´da 101'inci yılda 19 Mayıs coşkusu
Prof. Dr. Yusuf Demir: “Her gün 6 bin çocuk su problemlerinden ölüyor”
YEREL HABERLER Prof. Dr. Yusuf Demir: “Her gün 6 bin çocuk su ...
Atatürk'ü temsil eden bayrak karaya çıkarıldı Korona günlerinde 19 Mayıs kutlamaları sınırlı katılımla yapıldı
YEREL HABERLER Atatürk'ü temsil eden bayrak karaya çıkarıldı Korona ...
Bandırma Vapuru, bu yıl ziyarete kapalı
YEREL HABERLER Bandırma Vapuru, bu yıl ziyarete kapalı
Türkiye'nin akciğerlerinden biri: Hem istihdama hem de çevreye dev katkı sağlıyor
YEREL HABERLER Türkiye'nin akciğerlerinden biri: Hem istihdama hem ...
Samsun’un sesleri 19 Mayıs için evlerinden söyledi
YEREL HABERLER Samsun’un sesleri 19 Mayıs için evlerinden söyledi
Cezaevinden izinli çıkan çocuk hırsızlık suçundan cezaevine gönderildi
YEREL HABERLER Cezaevinden izinli çıkan çocuk hırsızlık suçundan ...
Kalp krizi geçiren şahıs ambulans helikopterle hastaneye yetiştirildi
YEREL HABERLER Kalp krizi geçiren şahıs ambulans helikopterle ...
Çarşamba için söylediler
YEREL HABERLER Çarşamba için söylediler
Samsun protokolü 19 Mayıs’ı unutmadı
YEREL HABERLER Samsun protokolü 19 Mayıs’ı unutmadı
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı: Bayram coşkusunu yaşatma gayretinde olacağız
YEREL HABERLER Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı: Bayram coşkusunu ...
İlkadım korosu evlerden "Sarı saçlım, mavi gözlüm" eserini seslendirdi
YEREL HABERLER İlkadım korosu evlerden "Sarı saçlım, mavi gözlüm" ...
Başkan Demirtaş : “19 Mayıs 1919 kurtuluşa giden yolun ilk adımıdır”
YEREL HABERLER Başkan Demirtaş : “19 Mayıs 1919 kurtuluşa giden ...
Emniyetten ‘sokağa çıkma’ denetimi
YEREL HABERLER Emniyetten ‘sokağa çıkma’ denetimi
Başkan Demir: “Gençlerimiz Atatürk’ün işaret ettiği amaca ulaşmak için sürekli çalışmalı”
YEREL HABERLER Başkan Demir: “Gençlerimiz Atatürk’ün işaret ettiği ...
Hırsızlık suçundan gözaltına alındı
YEREL HABERLER Hırsızlık suçundan gözaltına alındı
Pürüzsüz bir cilt için BTL exilis elite
YEREL HABERLER Pürüzsüz bir cilt için BTL exilis elite
OMÜ’den öğrencilerine internet desteği
YEREL HABERLER OMÜ’den öğrencilerine internet desteği
Samsun’un yüzde 15’i genç
YEREL HABERLER Samsun’un yüzde 15’i genç
Mahallelinin maskotu 'Alaş' adlı köpeği, bıçaklayarak öldürdü
YEREL HABERLER Mahallelinin maskotu 'Alaş' adlı köpeği, bıçaklayarak ...
Samsun’da konut satışında korona etkisi Nisan ayında konut satışı yüzde 57 düştü
YEREL HABERLER Samsun’da konut satışında korona etkisi Nisan ayında ...
Genç kadınların gizli hastalığı: Nabızsızlık
YEREL HABERLER Genç kadınların gizli hastalığı: Nabızsızlık

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X