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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bel ve boyun ağrılarından kurtulmak mümkün

İHA

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Eyüp Genç, "Bel ve boyun ağrıları günlük hayatı en çok kısıtlayan, iş kaybına neden olan hastalıklardandır. Güncel tedavi yöntemleri ile bu sağlık sorunlarından başarılı bir şekilde kurtulmak mümkün" dedi.

Bel ve boyun ağrılarından kurtulmak mümkün

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Eyüp Genç, "Bel ve boyun ağrıları günlük hayatı en çok kısıtlayan, iş kaybına neden olan hastalıklardandır. Güncel tedavi yöntemleri ile bu sağlık sorunlarından başarılı bir şekilde kurtulmak mümkün" dedi.
Büyük Anadolu Hastaneleri Obezite Metabolik ve Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Volkan Kınaş moderatörlüğünde hastane mensubu doktorların katılımıyla sosyal medya üzerinde yapılan canlı yayının yeni konuğu Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Eyüp Genç oldu. Genç bel ve boyun ağrılarında güncel tedavi yöntemleri hakkında önemli bilgiler vererek katılımcılarından gelen farklı sorulara cevap verdi.
Bel ve boyun ağrıları günlük hayatı en çok kısıtlayan, iş kaybına neden olan hastalıklardandır diyen Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Eyüp Genç, "Bel ve boyun ağrısı olan ve kuvvet kaybı olmayan hastaların ameliyatsız tedavi yöntemleri ile başarı ile tedavisi yapılabilmektedir. Bel ve boyun fıtıklarında zamanında ve doğru tedavisi yapılmadığı takdirde omurgada bozulmalara, omurga kanal darlığına bağlı yürüme mesafesinde kısalma, bacaklarda uyuşma, omurgada eğrilik, bel kayması gibi hastalıklara da neden olmaktadır. Bel fıtığı nedeniyle ilerleyen kuvvet kaybı ve geçmeyen ağrı varlığında, bel fıtığı ameliyat edilmelidir. İdrar yapamama, idrar kaçırma, gaita kaçırma, genital bölgede eğer tarzında his kaybı ve kuvvet kaybının eşlik ettiği durumlarda acil tedavi gereklidir. Kuvvet kaybının eşlik etmediği hastalarda istirahat, ilaç ve fizik tedavi gibi yöntemlerin uygulanmasına rağmen bel ve bacak ağrısı şikayeti geçmeyen hastalarda da cerrahi tedavi önerilebilir” diye konuştu.
Bel ve boyun fıtığı nedeniyle ameliyat olan hasta sayısının giderek arttığını belirten Genç, “Bunun nedeni incelendiğinde beyin ve sinir cerrahisi uzmanına kolay ulaşabilme, MR ve BT gibi görüntüleme yöntemleri ile tanının erken konulması, mikrocerrahi yöntemlerin gelişmesi sonucu ameliyata bağlı komplikasyonlarda azalma ve ameliyatın başarı oranında artma olduğu görülmektedir. Erken dönemde ameliyat olan hastalar cerrahi tedaviden daha çok fayda görmektedir" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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