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Samsun´da 101'inci yılda 19 Mayıs coşkusu (2)

DHA

19 MAYIS'I İSTİKLAL MARŞI OKUYARAK KUTLADILAR Samsun'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları saat 19.19'da Bandırma Vapuru'nda yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sürdü. Protokol üyeleri ve sporcuların katılımı ile Bandırma Vapuru Müzesi önünde düzenlenen etkinlikte, saatler 19.19'u gösterdiğinde hep bir ağızdan İstiklal Marşı okundu. Sanatçı Canan Anderson'un segilediği keman dinletisinin ardından etkinlikler sona erdi. DHA-Genel Türkiye-Samsun Tayfur KARA 2020-05-19 22:33:50

Samsun´da 101'inci yılda 19 Mayıs coşkusu (2)

<br>19 MAYIS'I İSTİKLAL MARŞI OKUYARAK KUTLADILAR<br>Samsun'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları saat 19.19'da Bandırma Vapuru'nda yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sürdü. Protokol üyeleri ve sporcuların katılımı ile Bandırma Vapuru Müzesi önünde düzenlenen etkinlikte, saatler 19.19'u gösterdiğinde hep bir ağızdan İstiklal Marşı okundu. Sanatçı Canan Anderson'un segilediği keman dinletisinin ardından etkinlikler sona erdi. DHA-Genel Türkiye-Samsun Tayfur KARA<br>2020-05-19 22:33:50<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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