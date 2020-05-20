Pandemi döneminde sağlıklı beslenmeye dikkat

Kişinin sağlığını ertelememesi gerektiğini dile getiren Laparoskopik Bariatrik ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer Al, “Sağlıklı beslenmeye, karbonhidratlara, şeker ve türevler gıdalara dikkat edilmeli” dedi.

Laparoskopik Bariatrik ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer Al, Büyük Anadolu Hastaneleri Başhekimi Dr. Alparslan Tuhta moderatörlüğünde gerçekleşen canlı yayınında diyabet (şeker) hastalığının cerrahi tedavisinde güncel gelişmeler konulu açıklamalarda bulundu. Pandemi döneminde özellikle evde kalanlara düzenli beslenme uyarısında bulunan Al, "Pandemi döneminde sağlıklı beslenmeye, karbonhidratlara, şeker ve türevler gıdalara dikkat edilmeli. Ben hastalarımıza diyorum, kendinizi kısıtlamayın, fakat kararında beslenin yani yiyecekleriniz dengeli olsun. Biri birinden fazla olmasın. Bunu başarabilirseniz sağlıklı bir vücudunuz olur ve hastalıklara karşı direnciniz artar. Fakat bunlardan birini aşırı yaptığımız da ya da hiç yapmadığımızda vücudun dengesini bozulur ve sağlık sorunlarımız ortaya çıkar. Bu süreçte de özelikle sağlığınızı lütfen ertelemeyin şüphe duyduğunuz durumlarda en yakın sağlık kuruluşuna başvurun" diye konuştu.

Özellikle şeker hastalarının hemen ameliyat mı olunuyor gibi sorularına yanıt veren Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer Al, "Ben şeker hastasıyım hemen ameliyat mı olacağım gibi düşünce yanlıştır. Burada öncelikle hastaya uygunluk testleri yapılmaktadır. Bizim için pankreas rezervlerinin durumu çok önemli. Pandemi öncesi yurt dışı ve yurt içi gelen hastalarımızın pankreas insülin değerlerine baktık, uygun ameliyatlarını gerçekleştirdik. 21 yaşında hastamız da vardı, 78 yaşında hastamız da vardı.

Kapalı laparoskopik dediğimiz şekilde yaptığımız diyabet ameliyatlarında başarı oranımız yüzde 86. Buradan sağlıklı bir şekilde evlerine gönderdik. Operasyon sonrası hastanın spor yapması ve beslenmesi gibi faktörler çok önemli. Bizler sürekli hastamızı takip halindeyiz programlarımız var nerede olursa olsun takipteyiz. Hastamızla ilgili bütün sağlık bilgilerini değerlendirip yol haritamızı ona göre çiziyoruz" şeklinde konuştu.

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