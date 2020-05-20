Gözlerde sarı noktaların ve körlüğün en sık nedeni 'diyabet'

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Feyzi Gökosmanoğlu, şeker hastalığının(diyabet) süresi gözlerin şekere bağlı etkilenmesinde rol oynayan önemli bir risk faktörü olduğunu belirterek, “Tip2 şeker hastalarının tanı anında, tip1 şeker hastalarının ise tanıdan 5 yıl sonra göz muayenesi olmaları gerekiyor” dedi.

Medicana International Samsun Hastanesi’nden Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Feyzi Gökosmanoğlu, şeker hastalığı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Kan şekeri kontrolünün çok önemli olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Feyzi Gökosmanoğlu, “Şeker hastalarında gözlerin sağlıklı kalabilmesi için kan şekeri kontrolünün çok önemlidir. Kan şekerinin düzensiz seyretmesi, ani kan şekeri yükselmesi ve düşmesinin gözü bozuyor. Gözlerde sarı noktaların birikmesine, hastalığın ilerlemesini kolaylaştırıyor. Ayrıca gebelik, hipertansiyon, kan yağlarının yüksekliği, böbrek hastalığı şekere bağlı göz tutulumunu ve sarı noktaları ağırlaştırıyor” diye konuştu.



"Şeker hastaları gebelik düşünüyorsa kontrol sıklığına dikkat etmeleri gerekir"

Şeker hastaları gebelik düşündüklerinde, gebe kalmadan önce ve gebe kaldıklarında her 3 ayda bir göz muayenesi olmalarının şart olduğunu ifade eden Dr. Gökosmanoğlu, "Hastaların gözlerinde sarı noktaların ve göz içi kanamaların olmasının önlenmesi için şeker, tansiyon ve kolesterol değerlerinin kontrollü olmak zorundadır. Şeker hastalarının göz, böbrek, sinir ve kalp sağlığının takibi, önlenmesi ve kontrolü için endokrinoloji kliniğinde takip olmaları gerekiyor” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.