Koronada yaygın test dönemi: Türkiye’de 150 bin, Samsun’da 2 bin 500 test yapılacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan ‘Kontrollü Sosyal Hayat Dönemi’nin ilk adımlarından biri olan Yaygın Test Uygulamasına önümüzdeki haftalarda Samsun’da başlanıyor. Uygulama çerçevesinde Tüm Türkiye’de 150 bin test, Samsun’da ise 2 bin 500 civarı test yapılacak.

Yaygın Test Uygulaması ve bu kapsamda yapılacak çalışmalar hakkında bilgi veren Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, Sağlık Müdürlüğü Korona Test Ekiplerinin yeni dönemde Sağlık Bakanlığı TÜİK ortak çalışmasıyla belirlenen, korona belirtisi göstermeyen kişilere de PCR ve antikor testi yapacağını, bu yöntem sayesinde kişilerin hem taşıyıcılık, hem koruyuculuk hem de bağışıklık durumu hakkında fikir sahibi olacaklarını söyledi.

Türkiye genelinde 150 bin kişiye test yapılacak bu çalışmanın büyük önem taşıdığını söyleyen Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, testlerin daha fazla yaygınlaştırılarak yapılmasının vaka sayılarının azalmaya başladığı dönemde oldukça önemli olduğunu, çalışmayla olası gizli pozitiflerin ve hastalığı belirti göstermeden atlatmış “Sessiz Hastaların” tespit edileceğini böylelikle vakaların tekrar yükselmesinin önüne geçilebileceğini vurguladı.

Önümüzdeki haftalarda Bakanlığın talimatıyla başlatılacak testler için Sağlık İl Müdürlüğü bünyesinde 48 mobil numune alma ekibi oluşturduklarını söyleyen Oruç, bu kapsamda test protokollerini de yeniden düzenlediklerini, artık pozitif vakalarda tüm hane halkına belirti olmasa da test yapılacağını, ayrıca vaka sayısının artabileceği kalabalık noktalarda da gruplara test yapılmaya başlanacağını, huzurevi ve cezaevi gibi toplu alanlarda çalışan personele de test uygulamasını başlattıklarını ifade etti.

Sağlık Bakanlığı tarafından olası ikinci dalganın önüne geçmek için her türlü önlemin aldığını, kişilerin rehavete kapılmadan önlemleri sıkı bir şekilde uygulamaya devam etmesi gerektiğini söyleyen Oruç, Samsunlulara seslenerek, “Dışarıdaki hayatı, eski günlerinizi özlemenizden daha doğal bir şey olamaz ama lütfen maske takmadan evinizden çıkmayın, gerekmedikçe kalabalık ortamlarda bulunmayın, dışarı çıkmak zorundaysanız, riski görüp sosyal mesafenize dikkat edin. Bana bir şey olmaz cümlesini hayatınızdan çıkarın. Bu kadar özen gösterilen mücadelenin heba olup gitmesine izin vermeyin” dedi.

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