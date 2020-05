Bayram şekerleri tezgahlarda

Korona virüsü tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı’nda uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle şeker satışları beklenenin altında kaldı.

Samsun’da Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala bayram şekerleri tezgahlardaki yerini aldı. Marketlerden alışveriş merkezlerine, şekerlemecisinden bakkalına kadar birçok esnaf, iş yerinin önü ve reyonlarını bayramın müjdecisi şekerlerle süsledi. Tezgahlarda alıcılarını bekleyen bayram şekerlerine bu yıl bayramda sokağa çıkma yasağı olması nedeniyle rağbet azaldı. 2 kilo alanın 1 kilo, 1 kilo alanın yarım kilo almaya başladığını belirten satıcılar 4 günlük kısıtlama sonrası yoğun bir başlangıç yapsalar da satışların önemli oranda düştüğünü belirttiler. Fiyatların geçtiğimiz yıla göre çok fazla değişmediğini ve her bütçeye uygun bayram şekeri bulunabildiğini söyleyerek bayram şekerlerinin 15 ile 60 TL aralığında değiştiğini ifade ettiler.

Esnaf Yasin Kuloğlu, “4 günlük kısıtlamanın ardından bugün yoğun bir açılış yaptık. Fiyatlarda bir değişiklik yok şu an yoğun bir talep var. Kısıtlama da olsa bu bir gelenek ve vazgeçmek mümkün değil. Fiyatlarımız 15 TL’den başlıyor” dedi.

Esnaf Şenol Şemsi, ”Şu anda yavaş yavaş ilgi var. Ancak sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için vatandaş bunu misafirliğe gitme bayramlaşma amacıyla almıyor. Bir gelenek olduğu için alıyor. Ama iki kilo alan bir kilo alıyor. Bir kilo alan yarım kilo alıyor. Yarı yarıya. Ramazan’ın vazgeçilmesi adı sütünde Fiyatlar 15 TL’den başlıyor 60 TL’ye kadar gidiyor. Her bütçeye uygun şeker var. Bütün kesime hitap ediyoruz. Umudumuz var. Biz çaba gösterdikten sonra Allah rızkımızı veriyor” diye konuştu.

