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Canik’te kapsamlı yaz temizliği

İHA

Canik’te kapsamlı yaz temizliği

Canik Belediyesi Park Bahçeler Birim ilçe genelindeki parkları, mezarlıkları, yeşil alanları, kaldırımları ve yolları kapsamlı bir şekilde temizleyerek yaza hazırlıyor.
Pandemiyle mücadele kapsamında tedbirlerini elden bırakmayan Canik Belediyesi, salgın hastalığın önlenmesinde en etkin yolun temizlik olduğu bilinciyle hijyen ve temizlik konusunda asla tavize yer vermiyor. Belediye çalışanları bir yandan salgın hastalığın önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürürken, bir yandan da ilçe genelinde kapsamlı bir şekilde temizlik çalışması yürüterek yeşil alanları yaza hazırlıyor.

Normal hayata geçiş hazırlıkları sürüyor
Belediye Park Bahçeler Birimi ekipleri ilçe genelinde başlatılan çalışmalarla parklar başta olmak üzere mezarlıklar, yollar, kaldırım kenarları ile yeşil alanlarda ot biçme, temizleme ve bakım çalışmalarını sürdürerek normalleşme süreciyle birlikte normal hayata geçilmesinin ardından hazır olması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

“Önceliğimiz hijyen ve temizlik”
Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı yaptığı açıklamada, “Sağlık Bakanlığımız başta olmak üzere tüm kurumlarımızın iş birliği ile hazırlanan normalleşme takviminin adım adım hayata geçirilmesiyle birlikte, yaz mevsimine girdiğimiz bu günlerde ilçemiz genelinde bulunan parklarımızda, mezarlıklarımızda, yeşil alanlarımızda, yollarımızda, kaldırımlarımız da temizlik, bakım ve ot biçme çalışmalarımızı hızlandırdık. Salgından dolayı evlerinde kısıtlı yaşayan çocuklarımızın ve büyüklerimizin, kısıtlamaların kalkmasıyla birlikte normal hayata dönülmesinin ardından daha temiz, daha hijyenik alanlarda vakitlerini geçirsinler. Çocuklarımız yine eski günlerde olduğu gibi koşup oynasınlar, yaşlılarımız yine parklarımızda yeşil alanlarımızda temiz hava alsınlar, sohbet etsinler istiyoruz” dedi.

“Bu sürece destek veren insanlara teşekkür ediyorum”
İlçe de insanların hayatlarını kolaylaştırmak için bundan önce olduğu gibi bundan sonra da çalışmalarına devam edeceklerini söyleyen Sandıkçı, “Devletimiz, milletimiz el ele vererek şükrolsun zor günleri yavaş yavaş geride bırakıyoruz. Hep birlikte aldığımız tedbirlerle, kurallara uyarak bu günlere ulaştık. Bu süreçte tüm kurallara uyan, sabır ve anlayış gösteren ilçe halkıma çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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