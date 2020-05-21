Ormancı kadınlar 300 kadın işçi orman işinde çalışıyor Kadın müdürün görev yaptığı bölgede ormanlar kadınların elinde güzelleşiyor

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde bulunan Kunduz Ormanları'nda 300 kadın işçi istihdam ediliyor. Yüksek ağırlıktaki tomruk işinden fidan bakımına kadar birçok farklı orman işinde çalışan kadınlar ev ekonomisine katkı sağlıyor.

Amasya Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan, Samsun’un Vezirköprü ilçesindeki “Kunduz Ormanları” 300 kadın işçiye ekmek kapısı oluyor. Orman’da bulunan tomruk yükleme, boşaltma, fidan bakımı ve tohum ekimi gibi farklı iş kollarında çalışan kadınlar hem ev ekonomisine katkı sağlıyor hem de ormanların güzelleşmesini sağlıyor. Çalışmak isteyen kadınlar ilk önce Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğünün açmış olduğu kurs sonucunda mesleki yeterlilik belgesi alıyor. Belgeyi alan kadınlar ormanda istihdam ediliyor.



"Anadolu kadını çok güçlüdür"

Kadın bir müdür olarak kadınlarla çalışmaktan gurur duyduğunu belirten Vezirköprü Orman İşletme Müdürü Meryem Burçin Irmak, "Malumunuz ormancılık çalışmaları basit iş değildir. Ağır bir iştir ve biraz fiziksel güç gerektirir. Özveri ile yapılır. Anadolu kadını çok güçlüdür. Onlar da erkekler kadar ormandaki bu çalışmaları yerine getiriyorlar. Ben onları gördükçe gurur duyuyorum. Onları gördükçe çok mutlu oluyorum. İnşallah bu sayı gelecek yıllarda daha da artar. Kadınları orman da dahil her türlü iş kollarında daha sık görürüz" dedi.



"Sosyal mesafeli hayat, sosyal mesafeli fidan"

Ormanda bulunan ağaçların daha kaliteli büyümelerini kadın işçiler birlikte sağladıkları ifade eden Amasya Orman Bölge Müdürü Halil Oflu, "Burada sarıçam ağaçlarından elde edilmiş gençliklerimiz belli bir yaşa gelene kadar kadın işçilerimizle beraber gençlik bakımlarını yapıyoruz. Bakım sonrası elde edilmiş fidanların kaliteli ve sık olanları biraz daha mesafe yaşam alanı sağlayarak daha kaliteli büyümelerini buradaki kadın işçiler ile sağlamaktayız. Korona virüs ile mücadele edilen ve hayatımızın yaşam algısını değiştirmiş olan sosyal mesafe kavramını buradaki gençliklerimiz de uyguluyoruz. Burada sarıçam gençliklerine sosyal mesafe alan bırakarak yaşamlarını daha sağlıklı sürdürmelerine katkı sunmaktayız" diye konuştu.

Kadın işçiler ise erkeklerin egemen olduğu böyle bir zor işte bir kadın olarak çalışmaktan gurur duyduklarını, ev ekonomisine ve orman güzelleşmesine katkı sunduklarını belirttiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.