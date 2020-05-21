Samsun'da kamyonet takla attı: 1 yaralı

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Samsun'da kamyonetin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Bafra ilçesi Kazandere mevkisi SamsunSinop karayolu üzerinde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sedef H.T. idaresindeki 55 AAC 537 plakalı kamyonet direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu takla atarak yol ortasına ters döndü. Kazada yaralanan sürücü 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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