Samsun'da tüfekle yaralamaya 2 gözaltı

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'Nerede yaşıyorsun?' sorusuna böyle yanıt verdi

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Samsun'da 1 kişinin tüfekle yaralanması olayıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun''un İlkadım ilçesi Pazar Mahallesi'nde bulunan bir ganyan bayisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pompalı tüfekli saldırıya uğrayan S.T.(37) sol kolundan yaralandı. Hastaneye kaldırılan S.T. tedavi altına alındı. Silahlı saldırgan kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri silahlı saldırı olayını gerçekleştirdiği iddia edilen C.G. (22) ve B.G. (25) adlı kardeşleri yakalanarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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