Tapu ‘korona’yı fırsata çevirdi İşlemler yüzde 60 azaldı, dijitalleşme hız kazandı

Tapu ve Kadastro Samsun 10. Bölge Müdür Vekili Hasan Uzun, “Korona virüsü sürecinden ötürü vatandaşın yapmış olduğu işlem sayılarında yüzde 60 civarında bir azalma oldu. Biz de krizi fırsata çevirerek hızlı bir şekilde dijitalleştirme sürecimizi gerçekleştirmiş oluyoruz” dedi.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün 173. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Atatürk Anıtı’nda tören düzenlendi. Sosyal mesafeye dikkat edilerek yapılan tören anıta çelenk sunulması ile başladı. Ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Törene Tapu ve Kadastro Samsun 10. Bölge Müdür Vekili Hasan Uzun, Bölge Müdür Yardımcısı Erdal Soysal, şube müdürleri bağlı müdürlüklerin birim daire amirleri ile bölge müdürlüğü personellerinden katılım sağladı.

Tören sonrasında konuşan Bölge Müdür Vekili Hasan Uzun, “Bugün kurumumuzun kuruluşunun 173. yılını kutluyoruz. Yaklaşık 20 bine yakın çalışanımız var. 20 milyonun üzerinde de işlem hacmine sahip bir kurumuz. Her ilçemizde teşkilatlanmamız var. Teknolojiye ayak uydurarak vatandaşa hızlı ve güvenilir hizmet götürme noktasında çalışıyoruz” diye konuştu.

Korona virüsü sürecini fırsata çevirdiklerini dile getiren Hasan Uzun, “Korona virüsü sürecinden ötürü vatandaşın yapmış olduğu işler, işlem sayıları olarak yüzde 60 civarında bir azalma oldu. Ancak kendi işlerimiz açısından biraz olumlu etkiledi diyebiliriz. Çünkü bu süreçten önce vatandaşın talebi çok yoğundu. Onların talebini getirmek yerine getirmeye çalışıyorduk. Kendi işlerimize de kısıtlı bir zaman ayırabiliyorduk. Bu süreç vatandaşların işlem hacmini yüzde azaltınca kendi işlerimize dijitalleşme süreçlerine biraz daha fazla zaman ayırma imkanımız oldu. Yaptığımız işler esasında devam ediyor. Arşivlerimizi ayıklama ve imha sürecimiz devam ediyor. Resmi senetlerimizin tarama işleri tapu kütüklerimizin entegrasyonu devam ediyor. Kurum personelimiz aslında yoğun bir şekilde çalışıyor” şeklinde konuştu.

Vatandaşın işlemlerini online olarak yapabileceğini belirten Uzun, “Vatandaşımızın bunu da bilmesi lazım. Kurumunuz artık vatandaşlarımızın başvurularını online sistem üzerinden yapmaya başladı. Bu vatandaşlarımız için de çok kolaylık verecek bir süreç. Genel müdürlüğümüzün internet sitesinde de nasıl başvuru yapılacağı hakkında bunun videosu var. Bu şekilde de tapuya başvurularını yapabilirler. Artık elden evrak verme dönemini yavaş yavaş sonlandıracağız. Vatandaşımız internet üzerinden başvurusunu yapacak. Bu tapu müdürlüğümüzün sistemine düşüyor. Memur arkadaşlarımız işlemle ilgili evraklarını hazırlıyor. Sonrasında vatandaşımıza ne kadar harç yatırması gerektiği ve müdürlükte ne zaman hazır olması gerektiğiyle ilgili SMS yoluyla bilgilendirme gidiyor. Vatandaşımız söylenen saatte Tapu Müdürlüğüne sadece bir kez imza için giderek işlemini tamamlamış oluyor. Hem hızlı hem de güvenilir bir hizmet veriliyor” ifadelerini kullandı.

3 4 ay önce çıkan bir genelgeyle Tapu müdürlüklerimize alıcı ve satıcının aynı anda gitme şartı da kalktı. Vatandaşlarımız gayrimenkulün bulunduğu tapu müdürlüğüne gitmek zorunda değil. Alıcı ve satıcı farklı illerde gayrimenkul farklı illerde olabiliyor. Herkes kendi en yakın bulunduğu tapu müdürlüğüne giderek işlemini başlatıp sonlandırabiliyor. Böyle bir uygulamamız da artık var. Bu yurt dışı içinde geçerli. Şu anda Berlin’de bir ateşeliğimiz tapu temsilciliğimiz var. Onlarda Türkiye’ye gelmeden işlemlerini yapabiliyorlar. Sanıyorum bu sayı daha da artırılacak” sözlerine yer verdi.

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