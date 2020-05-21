Pazar tezgahlarında 3 metre mesafe ayarı

İçişleri Bakanlığınca, daha önce pazar yerlerinin düzenlenmesine yönelik genelge sonucu işi sıkı tutan İlkadım Belediyesi ilçede kurulan halk pazarlarında korona virüs (Kovid19) salgınına karşı alınan tedbirleri düzenli uyguluyor.

Pazar yerlerinde yeni tip korona virüs salgınına karşı ilave tedbirler alan İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri pazar yeri alanına kontrollü giriş çıkışına uyarı afişler ve demir bariyerler yerleştirerek tedbirleri üst düzeyde tutuyor. Girişlerde vatandaşlara el dezenfektanı ve maske veren ekipler pazar yerine giriş ve çıkışları ayrı tutarak, tezgah aralarındaki mesafeyi en az 3 metre olacak şekilde kurulum yapılmasını sağlıyor. Pazarlar içlerinde ateş ölçümü ve kontrollü yapılırken, 'seçmece' alışverişe izin verilmiyor. Talep edilen ürünler maske ve eldiven kullanılan pazarcılar tarafından hazırlanıyor. Pazarlarda vatandaşların ve esnafın uyması gereken tedbirler anonslarla duyuruluyor.



"Denetimlerimiz titizlikle devam edecek"

İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürü Şeref Sarı pazar yerlerinde denetimlere devam ettiklerini belirterek, “Pazarlarda akşamüstü yoğunluk oluşmasının engellenmesi için vatandaşlarımızın akşam saatlerini beklemeden alış verişlerini yapmalarını istiyoruz. Bu dönemin özel bir dönem olduğunu halkımızın bu süreci sağlıklı bir şekilde atlatması için ekiplerimizle yoğun mesai harcıyoruz. Pazarların sabah saatlerinden itibaren açık olduğu hususu ve uyulacak kuralları ekiplerimiz araçlarından sürekli anons sistemi ile pazarlarımızda duyuru yapıyor. Pazarcı esnafımızı da kişisel hijyen kurallarına da uyması ile koruyucu önlemlerimize devam edeceğiz. Bu husus zabıtalarımız tarafından da titizlikle denetlenecek" diye konuştu.

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