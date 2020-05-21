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İlkadım'dan kapalı spor salonlarına revize

İHA

İlkadım Belediyesi kapalı spor salonlarında yenileme çalışması başlattı.

İlkadım'dan kapalı spor salonlarına revize

İlkadım Belediyesi kapalı spor salonlarında yenileme çalışması başlattı.

İlkadım Belediyesi bünyesinde bulunan Mete Adanır ve Derebahçe Spor Kulübü salonlarının dış mekan ve spor aletleri bakım onarım yapılarak yenileniyor. Korona virüsü nedeniyle salon sporlarına ara veren İlkadım Belediyesi Spor Müdürlüğü yenileme çalışmalarına ilk olarak Mete Adanır Spor Kompleksi’nde başladı. Salonun eski ve kötü görüntüsünden kurtulması için parkelerinden, tuvaletlere, duşlara kadar birçok kullanım alanı yenilendi. Çalışma ile sporcular ve vatandaşlar salgın sonrası yenilenmiş bir ortamda bir araya gelecek. Daha temiz ve güzel bir ortamda çalışmalarını yapacaklar.
İlçe halkına ücretsiz hizmet veren kapalı spor salonlarının yıpranmış ve eskimiş görüntüsünün rahatsızlık oluşturduğunu söyleyen İlkadım Belediyesi Spor Müdürü Hakan Karaman, ”Daha iyi verim alabilmek için ve sporcularımızın sağlığı için salonumuzu yeniledik. Tesislerimizi yenileyerek, sporcu kardeşlerimize daha iyi hizmet vererek başarılarımızı daha da artıracağımızı düşünüyoruz. Bu salonlardan geleceğin şampiyonları yetişiyor. Belediye Başkanımız Necattin Demirtaş’ın spora ve sporcuya verdiği önem ve destekler ile yenilenen spor salonlarımızı korona virüsü salgını sonrası normal hayata döndüğümüzde sporcu kardeşlerimizin hizmetine sunacağız. Yapmış olduğumuz yenileme çalışmalarına gelen olumlu tepkilerden dolayı da çok memnunuz. Gerek sporcu kardeşlerimiz gerekse eğitmenlerimizin sağlığı bizlere emanettir. Onlara daha sağlık bir ortam sunduğumuz için çok mutluyuz'' dedi.
Kapalı salon sporlarına ilçeden büyük bir katılım olduğuna dikkat çeken Hakan Karaman, "Sağlıklı yaşam için ilk adım olan spor ile tüm ilçe halkını evlerinde spor yapmaya davet ediyoruz. Gençlerimizi spora teşvik etmek amacı ile yapmış olduğumuz projeler bünyesinde branş sayımızın artmasıyla birlikte sporcu sayımızda da hızlı bir artış oldu. ‘Ağaç yaşken eğilir’ ile 5 bin 500 öğrencimizi jimnastik sporuna, ‘Sağlıklı bir yaşam İlkadım’la başlar’ sloganıyla 2 bin 500 öğrencimizin basketbol ve badminton kayıtlarını tamamladık. Buradaki hedefimiz Jimnastik sporlarında 8 bin öğrenci, basketbol ve badmintonda ise 4 bin öğrencimizi salon sporlarına yönlendirmektir” diye konuştu.

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