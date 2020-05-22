Koronavirüsü yenen polis memuru, immün plazma bağışında bulundu

<br>Tayfur KARA, Zeynep Irmak ÖCAL/SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da koronavirüsü yenerek sağlığına kavuşan polis memuru Şeref Uçaroğlu, (40) immün plazma bağışında bulundu. <br>Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Şerev Uçaroğlu, yakalandığı koronavirüsü yenmeyi başardı. Sağlığına kavuşan ve karantina sürecinin ardından görevine dönen Uçaroğlu, Türk Kızılay Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi'nde, immün plazma bağışında bulundu. <br>Türk Kızılay Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Muhsin Yıldırım, "Koronavirüse yakalanmış ve atlatmış hastalar arasında plazma bağışı için uygun olanları belirliyoruz. Ardından sağlık müdürlükleri üzerinden oluşturulmuş iletişim ekibimiz, bu vatandaşlara telefonla ulaşarak bağışa davet ediyor. Kabul ederlerse onlar için bir randevu oluşturuyoruz. Gerekirse bağış ve bağışçıların ulaşımlarını sağlayıp, Bölge Kan Merkezi'ndeki bağış noktasına getiriyoruz" dedi.<br>'TOPLAMDA 6 HASTANIN TEDAVİSİNDE KULLANILIYOR'<br>Bölgede şu ana kadar 84 kişiden immün plazma bağışı aldıklarını belirten Yıldırım, "Bir bağışçıdan 400 mililitre plazma alınıyor. Bu bağış 200'er mililitre şeklinde ayrılarak, 2 ayrı hastanın tedavisinde kullanılabiliyor. Bir bağışçı, ilk bağışından 7-10 gün süre geçmesinin ardından, gerekli kontrol yapılarak ikinci ve üçüncü bağışa hazırlanıyor. Yani 1 kişi 3 kez bağış yaparak, toplam 6 hastanın tedavisinde kullanılacak plazma sağlamış oluyor. Biz koronavirüse yakalanıp iyileşen ve bağış için uygun kişileri, uygun zamanlarında bağışta bulunmaya davet ediyoruz" şeklinde konuştu.<br>Türk Kızılay Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi'ne giderek, immün plazma bağışında bulunanlara, isimleri yazılı plaket veriliyor. <br>Bölgedeki 84 bağışçıdan alınan 91 immün plazma, tedavi bekleyen hastalarda kullanılması için sağlık kuruluşlarına gönderildi. DHA-Sağlık Türkiye-Samsun Tayfur KARA, Zeynep Irmak ÖCAL<br>2020-05-22 10:32:21<br>

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