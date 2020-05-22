Karadeniz'in ilk ve tek “Sosyal İnovasyon Merkezi” SAMÜ’de kuruldu

Karadeniz Bölgesi'nin ilk ve tek Sosyal İnovasyon Merkezi (SİM), Samsun Üniversitesinde (SAMÜ) Araştırma ve Uygulama Merkezi statüsünde kuruldu.

Teknolojik ve ekonomik değişimlere bağlı olarak şekillenen toplumsal sorunlara etkili, verimli, sürdürülebilir çözümler üretmek ve yenilikçi iş modelleri geliştirmek amacıyla kurulan Samsun Üniversitesi Sosyal İnovasyon Araştırma ve Uygulama Merkezinin (SAMÜSİM), yönetmeliği 17 Mayıs 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. SAMÜSİM, bölgedeki ve dünyadaki diğer üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör işletmeleri ve sivil toplum örgütleriyle iş birliği içinde çok disiplinli araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmayı ve sosyal inovasyon eksenli fikir ve projeler geliştirmeyi hedefliyor.

SAMÜ’den yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

“Amacı doğrultusunda, ulusal ve uluslararası aktörlerle iş birliği içinde sosyal inovasyon, sosyal girişimcilik ve sosyal fayda odaklı akademik ve teknik araştırmalar, uygulamalar, etkinlikler yapmak, kamu kurumları, gerçek ve tüzel kişiler ile sosyal fayda odaklı projeler geliştirmek ve uygulamak, merkezi ve yerel yönetim kuruluşları, STK’lar, özel işletmeler ile gerçek kişilerin sosyal fayda odaklı projelerde ve işlerde yer alabilmeleri hususunda örgütlenme ve faaliyet destek süreçleri oluşturmak, sosyal sorunlar ve sosyal fayda odaklı çalışmalar ve öngörüler ile ilgili basılı ve elektronik ortamda bülten, dergi, kitap, broşür vb. yayınlar hazırlamak, sosyal girişimciliğin bölgede geliştirilmesi için, sosyal girişimci adayları ve sosyal girişimcilere yönelik danışmanlık ve eğitim programları düzenlemek, sosyal girişimciler için sosyal fayda odaklı çalışmalara ev sahipliği yapmak üzere üniversite bünyesinde ortak çalışma alanı oluşturmak ve bölgede diğer paydaşlarla birlikte sosyal inovasyon alanında insan kaynağı yetiştirilmesi için eğitimler düzenlemek öncelikli olarak planlanan faaliyetleri arasındadır. İlerleyen günlerde faaliyetlerine fiilen başlayacak olan Samsun Üniversitesi Sosyal İnovasyon Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin etkinlik ve projeleri hakkında Samsun Üniversitesi web sitesi ve sosyal medya hesaplarından bilgi edinilebilir.”

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