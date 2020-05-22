Bafra'da kurallara uymayan 67 şahsa 72 bin 345 lira ceza

Samsun'un Bafra ilçesinde Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 282. maddesine göre 67 şahsa 57 bin 645 TL, Kabahatler Kanunu 34. maddesine göre 12 şahsa 14 bin 700 TL olmak üzere toplamda 72 bin 345 TL para cezası uygulandı.

Bafra ilçesinde 11 Mayıs 2020 günü saat 24.00 itibarıyla başlayıp 19 Mayıs 2020 günü saat 24.00 tarihleri arasında, sokağa çıkma yasağı ile ilgili yasağa aykırı hareket eden, 41 şahsa Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 282. maddesine göre toplamda 32 bin 349 TL, 1 şahsa ruhsatsız iş yeri açmaktan Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 282. maddesine göre 3 bin 180 TL, 2 şahsa iş yeri kapanış saatlerine uymamaktan Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 282. maddesine göre bin 578 TL, 7 şahsa sosyal mesafeye aykırı hareket etmekten Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 282. maddesine göre toplamda 5 bin 523 TL, 2 şahsa 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağına uymamaktan Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 282. maddesine göre toplamda bin 578 TL, 2 şahsa 20 yaş altı sokağa çıkma yasağına uymamaktan Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 282. maddesine göre bin 578 TL, 3 araç sürücüsüne toplu taşımada yüzde 50 yolcu taşıma kuralına uymamaktan Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 282. maddesine göre 2 bin 367 TL, 1 şahsa Seyahat İzin Belgesi olmadan yolcu taşımaktan Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 282. maddesine göre 789 TL, 7 şahsa Seyahat İzin Belgesi olmadan İl dışına seyahat etmekten Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 282. maddesine göre 5 bin 523 TL, 1 şahsa kumar oynanması için yer temin etmekten Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 282. maddesine göre 3 bin 180 TL para cezası uygulanmış ve aynı şahsa Türk Ceza Kanunu 228. maddesine göre adli işlem yapıldı.

12 şahsa kumar oynamaktan Kabahatler Kanunu 34. maddesine göre toplamda 14 bin 700 TL para cezası uygulandı. Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 282. maddesine göre 67 şahsa 57 bin 645 TL, Kabahatler Kanunu 34. maddesine göre 12 şahsa 14 bin 700 TL olmak üzere toplamda 72 bin 345 TL para cezası uygulandı.

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