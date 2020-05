40 yaş üstü iki kişiden biri hipertansiyon hastası

Türkiye’de 40 yaş üstünde her iki kişiden birinde hipertansiyon görüldüğüne dikkat çeken İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Taner Kaya, “Ülkemizde neredeyse 15 milyon kişide hipertansiyon görülüyor. Bu nedenle korona virüs salgını nedeniyle izole yaşadığımız bu zamanlarda kendimize yapacağımız en büyük iyiliklerden biri, iyi bir tansiyon aleti alıp evde kendi tansiyonumuzu ölçmek ve yapılan ölçümlerimizi doktorumuzla paylaşmak olmalı” dedi.

Kronik bir hastalık olan hipertansiyonun toplumdaki yaygınlığı gittikçe artıyor. Kan basıncı yüksekliğiyle seyreden kronik ve tedavi edilmediği takdirde organlara zarar veren bir hastalık olan hipertansiyon hakkında bilgiler aktaran VM Medical Park Samsun Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği’nden Uzm. Dr. Taner Kaya, “Hipertansiyon hastalığı, ülkemizde yaklaşık 15 milyon kişide görülmektedir. 4050 yaş üzerinde neredeyse iki kişiden birinde mevcuttur. Bu hastaların az bir kısmı etkin bir tedavi ile tedavi edilmektedir. Dünyada yaklaşık 1,5 milyar hipertansiyon hastası bulunmaktadır. Her yıl 9,4 milyon insan hipertansiyona bağlı hayatını kaybetmektedir” diye konuştu.



Organlarda geri dönüşsüz hasar bırakabiliyor

Hipertansiyonun erken evrelerde hiç belirti göstermediğini söyleyen Uzm. Dr. Kaya, “Sinsi bir hastalık olan hipertansiyon yıllarca hiç belirti vermeden böbrek, beyin, kalp ve damar sistemine hasar vermektedir. Kişide hiçbir belirti vermeden yıllarca sürebilmekte ve bu sürede organlarımızda geri dönüşsüz hasarlara sebep olabilmektedir. Hipertansiyon dünya genelinde tek başına inme, kalp krizi, böbrek hastalıkları ve diyabete neden olan en büyük ölüm sebebidir” şeklinde konuştu.



Hastalığın farkındalığını artırmak önemli

17 Mayıs’ın Dünya Hipertansiyon Günü olduğunu hatırlatan Uzm. Dr. Taner Kaya, “Bu sinsi hastalığın farkındalığını artırmak için her yıl 17 Mayıs’ta Dünya Hipertansiyon Günü kutlanmaktadır. Ölçüm yapılmadan saptanamayan hipertansiyon hastalığının toplum içerisindeki farkındalığının artırılmasına çalışılmaktadır. Hiçbir şikâyetiniz olmasa dahi tansiyonunuzu ölçüp değerini bilmemiz gereklidir. Korona virüs salgını nedeniyle izole yaşadığımız bu günlerde kendimize yapacağımız en büyük iyiliklerden biri de iyi bir tansiyon aleti alıp evde kendi tansiyonumuzu ölçmek ve yapılan ölçümlerinizi doktorunuz ile paylaşmak olmalı” ifadelerini kullandı.



Bu belirtiler görülüyorsa mutlaka doktora gidin

Hastalığın belirtilerini de anlatan Uzm. Dr. Taner Kaya, şunları söyledi:

“En belirgin hipertansiyon belirtileri arasında baş ağrısı, baş dönmesi, nefes darlığı, çarpıntı, göğüs ağrısı, görmede bozukluk bulunmaktadır. Ayrıca daha nadir olarak halsizlik, yorgunluk, burun kanaması, kulaklarda çınlama, yürüme ve merdiven çıkmada zorlanma, bazen çok sık idrara çıkma, gece uykudan uyanıp idrar yapma, bacaklarda şişlik de olabilir. Hipertansiyon belirtilerinden biri ya da birkaçı hissedildiğinde mutlaka bir doktora başvurulmalıdır. Her 100 kişiden birinde bulunan çok yüksek kan basıncı (malign hipertansiyon) adı verilen durumda ise zonklayıcı baş ağrısı, bulantı, kusma, görme bozukluğu, baş dönmesi bazen de böbrek yetersizliği görülebilir. Bu acil bir durumdur ve organ hasarından korunmak için mutlaka acil olarak hastaneye başvurulmalıdır. Kan basıncının çok yükseldiği durumlarda da, çift görme, konuşmada değişiklik veya zorlanma, yüzde veya vücutta karıncalanma da hipertansiyon belirtisi olarak kendini hissettirir.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.