40 yaş üstü iki kişiden biri hipertansiyon hastası

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

40 yaş üstü iki kişiden biri hipertansiyon hastası

İHA

Türkiye'de 40 yaş üstünde her iki kişiden birinde hipertansiyon görüldüğüne dikkat çeken İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Taner Kaya, "Ülkemizde neredeyse 15 milyon kişide hipertansiyon görülüyor. Bu nedenle korona virüs salgını nedeniyle izole yaşadığımız bu zamanlarda kendimize yapacağımız en büyük iyiliklerden biri, iyi bir tansiyon aleti alıp evde kendi tansiyonumuzu ölçmek ve yapılan ölçümlerimizi doktorumuzla paylaşmak olmalı" dedi.

40 yaş üstü iki kişiden biri hipertansiyon hastası

Türkiye’de 40 yaş üstünde her iki kişiden birinde hipertansiyon görüldüğüne dikkat çeken İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Taner Kaya, “Ülkemizde neredeyse 15 milyon kişide hipertansiyon görülüyor. Bu nedenle korona virüs salgını nedeniyle izole yaşadığımız bu zamanlarda kendimize yapacağımız en büyük iyiliklerden biri, iyi bir tansiyon aleti alıp evde kendi tansiyonumuzu ölçmek ve yapılan ölçümlerimizi doktorumuzla paylaşmak olmalı” dedi.
Kronik bir hastalık olan hipertansiyonun toplumdaki yaygınlığı gittikçe artıyor. Kan basıncı yüksekliğiyle seyreden kronik ve tedavi edilmediği takdirde organlara zarar veren bir hastalık olan hipertansiyon hakkında bilgiler aktaran VM Medical Park Samsun Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği’nden Uzm. Dr. Taner Kaya, “Hipertansiyon hastalığı, ülkemizde yaklaşık 15 milyon kişide görülmektedir. 4050 yaş üzerinde neredeyse iki kişiden birinde mevcuttur. Bu hastaların az bir kısmı etkin bir tedavi ile tedavi edilmektedir. Dünyada yaklaşık 1,5 milyar hipertansiyon hastası bulunmaktadır. Her yıl 9,4 milyon insan hipertansiyona bağlı hayatını kaybetmektedir” diye konuştu.

Organlarda geri dönüşsüz hasar bırakabiliyor
Hipertansiyonun erken evrelerde hiç belirti göstermediğini söyleyen Uzm. Dr. Kaya, “Sinsi bir hastalık olan hipertansiyon yıllarca hiç belirti vermeden böbrek, beyin, kalp ve damar sistemine hasar vermektedir. Kişide hiçbir belirti vermeden yıllarca sürebilmekte ve bu sürede organlarımızda geri dönüşsüz hasarlara sebep olabilmektedir. Hipertansiyon dünya genelinde tek başına inme, kalp krizi, böbrek hastalıkları ve diyabete neden olan en büyük ölüm sebebidir” şeklinde konuştu.

Hastalığın farkındalığını artırmak önemli
17 Mayıs’ın Dünya Hipertansiyon Günü olduğunu hatırlatan Uzm. Dr. Taner Kaya, “Bu sinsi hastalığın farkındalığını artırmak için her yıl 17 Mayıs’ta Dünya Hipertansiyon Günü kutlanmaktadır. Ölçüm yapılmadan saptanamayan hipertansiyon hastalığının toplum içerisindeki farkındalığının artırılmasına çalışılmaktadır. Hiçbir şikâyetiniz olmasa dahi tansiyonunuzu ölçüp değerini bilmemiz gereklidir. Korona virüs salgını nedeniyle izole yaşadığımız bu günlerde kendimize yapacağımız en büyük iyiliklerden biri de iyi bir tansiyon aleti alıp evde kendi tansiyonumuzu ölçmek ve yapılan ölçümlerinizi doktorunuz ile paylaşmak olmalı” ifadelerini kullandı.

Bu belirtiler görülüyorsa mutlaka doktora gidin
Hastalığın belirtilerini de anlatan Uzm. Dr. Taner Kaya, şunları söyledi:
“En belirgin hipertansiyon belirtileri arasında baş ağrısı, baş dönmesi, nefes darlığı, çarpıntı, göğüs ağrısı, görmede bozukluk bulunmaktadır. Ayrıca daha nadir olarak halsizlik, yorgunluk, burun kanaması, kulaklarda çınlama, yürüme ve merdiven çıkmada zorlanma, bazen çok sık idrara çıkma, gece uykudan uyanıp idrar yapma, bacaklarda şişlik de olabilir. Hipertansiyon belirtilerinden biri ya da birkaçı hissedildiğinde mutlaka bir doktora başvurulmalıdır. Her 100 kişiden birinde bulunan çok yüksek kan basıncı (malign hipertansiyon) adı verilen durumda ise zonklayıcı baş ağrısı, bulantı, kusma, görme bozukluğu, baş dönmesi bazen de böbrek yetersizliği görülebilir. Bu acil bir durumdur ve organ hasarından korunmak için mutlaka acil olarak hastaneye başvurulmalıdır. Kan basıncının çok yükseldiği durumlarda da, çift görme, konuşmada değişiklik veya zorlanma, yüzde veya vücutta karıncalanma da hipertansiyon belirtisi olarak kendini hissettirir.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Sandıkçı belediye personelinin bayramını kutladı
YEREL HABERLER Başkan Sandıkçı belediye personelinin bayramını ...
Kimliksiz dilenci polise zor anlar yaşattı
YEREL HABERLER Kimliksiz dilenci polise zor anlar yaşattı
Cirosu 25 milyon TL’nin altındaki işletmeler de ‘Nefes Kredisi’nden yararlanabilecek KOBİ’ler için 'Nefes Kredisi' başvuruları devam ediyor
YEREL HABERLER Cirosu 25 milyon TL’nin altındaki işletmeler de ...
Ramazan'ın son cumasında da camiler mahzun
YEREL HABERLER Ramazan'ın son cumasında da camiler mahzun
Kısıtlama öncesi mezarlık ziyareti
YEREL HABERLER Kısıtlama öncesi mezarlık ziyareti
Samsun'da trafik kazası: 5 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da trafik kazası: 5 yaralı
Samsun'da beton mikseri 7 yaşındaki çocuğu ezdi
YEREL HABERLER Samsun'da beton mikseri 7 yaşındaki çocuğu ezdi
Bafra'da kurallara uymayan 67 şahsa 72 bin 345 lira ceza
YEREL HABERLER Bafra'da kurallara uymayan 67 şahsa 72 bin 345 lira ...
Karadeniz'in ilk ve tek “Sosyal İnovasyon Merkezi” SAMÜ’de kuruldu
YEREL HABERLER Karadeniz'in ilk ve tek “Sosyal İnovasyon Merkezi” ...
Kumar baskınında sosyal mesafe cezası
YEREL HABERLER Kumar baskınında sosyal mesafe cezası
Kawasaki hastalığının belirtileri ve tedavi yöntemleri
YEREL HABERLER Kawasaki hastalığının belirtileri ve tedavi ...
Koronavirüsü yenen polis memuru, immün plazma bağışında bulundu
YEREL HABERLER Koronavirüsü yenen polis memuru, immün plazma ...
Koronavirüsü yenen polis memuru, immün plazma bağışında bulundu
YEREL HABERLER Koronavirüsü yenen polis memuru, immün plazma ...
Ramazan sonu beslenmeye dikkat
YEREL HABERLER Ramazan sonu beslenmeye dikkat
Samsun’da yamaçta mahsur kalan şahıs kurtarıldı
YEREL HABERLER Samsun’da yamaçta mahsur kalan şahıs kurtarıldı
Kanepeden düşüp kafasını sehpaya çarpan yaşlı adam hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kanepeden düşüp kafasını sehpaya çarpan yaşlı adam ...
İlkadım'dan kapalı spor salonlarına revize
YEREL HABERLER İlkadım'dan kapalı spor salonlarına revize
Samsun Adliyesi'ne "Fatma Çavuş Anaokulu" Samsun Adliyesi Fatma Çavuş Anaokulu’nun açılış protokolü imzalandı
YEREL HABERLER Samsun Adliyesi'ne "Fatma Çavuş Anaokulu" Samsun ...
Mezarlıklarda ‘bayram’ temizliği
YEREL HABERLER Mezarlıklarda ‘bayram’ temizliği
Tekstil esnafının umudu Kurban Bayramı'na kaldı
YEREL HABERLER Tekstil esnafının umudu Kurban Bayramı'na kaldı
Öğretmenlerden "Evde Kal" şarkısı
YEREL HABERLER Öğretmenlerden "Evde Kal" şarkısı
Vezirköprü'de kumarhane evine baskın: 9 gözaltı
YEREL HABERLER Vezirköprü'de kumarhane evine baskın: 9 gözaltı
Pazar tezgahlarında 3 metre mesafe ayarı
YEREL HABERLER Pazar tezgahlarında 3 metre mesafe ayarı
Diyetisyen Akay: “Evde egzersiz oruç nedeniyle azalan metabolizma hızını artıracaktır”
YEREL HABERLER Diyetisyen Akay: “Evde egzersiz oruç nedeniyle azalan ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X