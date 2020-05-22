Samsun’da 22 aranan şahıs yakalandı

– Türkiye Huzur Güven Uygulaması kapsamında Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 4 bin 30 kişi sorgulandı, çeşitli suçlardan aranan 22 şahıs yakalandı.

Samsun’da 21 Mayıs Perşembe günü 08.0024.00 saatleri arasında korona virüs tedbirlerine yönelik Türkiye Huzur Güven Uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya İl Emniyet Müdürlüğü’nden 441, İl Jandarma Komutanlığı’ndan 293 personel katıldı. Uygulama neticesinde 4 bin 30 kişi sorgulandı. Çeşitli suçlardan aranan 22 aranan şahıs yakalandı. 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Bin 142 iş yeri ve 5 bin 362 araç denetlendi. Ayrıca 166 park ve bahçe denetimi ile 12 mesire ve yürüyüş alanı denetlenmiştir.

Samsun Valiliği tarafında uygulamanın amaçlarına ilişkin, “Korona viru¨sü (Kovid19) salgınından ülkemizi ve vatandaşlarımızı korumak, salgının yayılmasını engellemek için alınan tedbirler kapsamında ülke genelinde asayişin ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla alınan tedbirlerin huzur ve gu¨ven ortamında gec¸mesinin sagˆlanması, her zaman ve her yerde gu¨venlik gu¨c¸lerimizin varlıgˆını vatandas¸a hissettirerek alanda go¨ru¨nu¨r olunması, suc¸ is¸leme amacındakilerin caydırılması, sosyal izolasyon, tamamen kapatılan yada kısıtlanan is¸ yerlerine yo¨nelik tedbirlerin uygulanıp uygulanmadıgˆının denetlenmesi amacıyla u¨lke genelinde es¸ zamanlı olarak uygulama gerçekleştirilmiştir” denildi.

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