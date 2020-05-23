Beton mikserinin altında kalan Aysel Naz, kurtarılamadı

<br>Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)SAMSUN´da önceki gün beton mikserinin altında kalan 8 yaşındaki Aysel Naz Gündüzoğlu, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. <br>Kaza, perşembe günü Atakum ilçesi İstiklal Mahallesi Abdullah Gül Bulvarı'nda meydana geldi. Kemal B. (40) yönetimindeki 55 K 4538 plakalı beton mikseri, sokakta oynayan Aysel Naz Gündüzoğlu´na çarptı. Mikserin altında kalan küçük kız ağır yaralandı. Aysel Naz Gündüzoğlu, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi´ne kaldırıdı. Gözaltına alınan sürücü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.<br>Hastanede tedavisi süren Aysel Naz Gündüzoğlu doktorların tüm çabasına karşın gece saatlerinde yaşamını yitirdi.DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Tayfur KARA<br>2020-05-23 08:59:14<br>
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