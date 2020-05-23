Samsun'un yüksek kesimlerde kar kalınlığı 10 santimetreyi aştı

<br>Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA)SAMSUN'un Ladik ilçesinin yüksek kesimleri yağan karla beyaza büründü. Kar kalınlığı yer yer 10 santimetreyi aştı. <br>Ladik ilçesinin yüksek kesimlerinde dün başlayan yağmur gece yarısı yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı ile birlikte ilçenin yüksek kesimleri beyaza büründü. Kar kalınlığı yer yer 10 santimetreyi aştı. Gürcü Yaylası mevkisinde çocuklar kar topu oynayarak, karın tadını çıkardı.<br>Kavak ilçesinin yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkili oldu.DHA-Genel Türkiye-Samsun Yaprak KOÇER<br>2020-05-23 11:40:13<br>
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