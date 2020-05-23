Beton mikserinin altında kalan Aysel Naz, kurtarılamadı (2)

<br>AYSEL NAZ, TOPRAĞA VERİLDİ<br>Samsun'da iki gün önce , geri manevra yapan beton mikserinin altında kalan ve dün gece saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Aysel Naz Gündüzoğlu'nun (8), cenazesi yapılan otopsinin ardından Çarşamba ilçesi Suğluca Mahallesi'ndeki evine getirildi. 2 hafta önce doğum gününü kutlayan Aysel Naz'ın annesi Hacer ile babası Yaşar Gündüzoğlu'nun taziyeleri kabul etmesinin ardından, dualar edildi ve helallik alındı. Daha sonra sosyal mesafe kuralına uyularak kılınan cenaze namazının ardından Aysel Naz'ın cenazesi Göğceli Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. <br>KAZA ÇÖP ATMAYA ÇIKTIĞINDA MEYDANA GELMİŞ<br>Aysel Naz'ın annesiyle birlikte evlerinden çöp dökmek için dışarı çıktıkları sırada kazanın meydana geldiği öğrenildi. Aysel Naz'ın ayrıca Emre ve Berat isimli iki ağabeyinin de olduğu öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Çarşamba Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY<br>2020-05-23 16:49:36<br>

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