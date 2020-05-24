Fındık bahçesinde ölü bulundu

Samsun'da bir kişi fındık bahçesinde ölü olarak bulundu.

Olay, Samsun'un Ayvalık ilçesinin Eynel Mahallesi Köleyatağı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün 11.00 gibi evinden ayrılan Cemil Topkara (60) akşam ebe dönmeyince yakınları hayatından endişe ederek jandarmaya haber verdi. Yakınları tarafından yapılan arama çalışmasında Cemil Topkara'nın cesedi saat 22.00 sıralarında fındık bahçesinde bulundu. Topkara'nın ölümü şüpheli bulundu ve cenazesi otopsi için Ayvacık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.