Vali Kaymak’tan şehit ailelerinin bayramını kutladı

–Samsun Valisi Osman Kaymak Ramazan Bayramı’nın birinci günüde şehit ailelerine ziyaretlerde bulunarak bayramını kutladı.

Vali Osman Kaymak Batman'da 30 Mayıs 2001 tarihinde şehit olan Polis Memuru Hakan Kara, Hakkari'de 25 Haziran 2017 tarihinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mete Yahşi, Şırnak'ta 11 Mayıs 2016 tarihinde şehit olan Polis Memuru Ersan Gürpınar ve Kıbrıs Timbo'da 30 Ağustos 1974 tarihinde şehit olan Çavuş Maksut Birinci'nin ailesini ziyaret etti.

Tüm şehitlerin uğruna şehit olunan cennet vatanın her köşesinde minnet ve şükran duygularıyla anıldığını belirten Vali Kaymak, “Vatanımızın bütünlüğü, birlik ve beraberliği uğrunda canlarını seve seve feda eden şehitlerimizin aileleri her zaman başımızın tacıdır. Siz şehit ailelerimiz bizim için çok kıymetlisiniz. Sizler bize şehidimizin emanetisiniz, devletimiz her zaman yanınızda ve emrinizde. Sizlere hizmet etmekten büyük onur duyuyorum. Allah bizlere bu güzel ülkede birlik, beraberlik ve barış içinde yaşamayı nasip etsin” dedi.

Şehit ailelerine yapılan ziyaretin ardından bir denetim noktasında duran Kaymak kolluk kuvvetlerine görevlerinde kolaylık diledi. Sonrasında Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Mehmet Akif Çocuk Evi'nde kalan 14 18 yaş aralığındaki gençleri de ziyaret eden Osman Kaymak programını noktaladı. Gittiği yerlerde gençlere satranç takımı çocuklara ise çeşitli hediyeler verdi.

Vali Osman Kaymak’a ziyaretlerinde eşi Emine Kaymak ve Samsun Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tekin Balcı eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.