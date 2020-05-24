Büyükşehir Belediyesi’nden yaşlılara anlamlı hediye

Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sokağa çıkma izni bulunan 65 yaş ve üstü vatandaşların bayramını kutlayarak hediye takdim etti.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından Ramazan Bayramı’nın birinci gününde sokağa çıkma izni bulunan 65 yaş ve üstü vatandaşlara kolonya ve çikolata ikram edildi. Park ve bahçelerde bayramın ilk günü güneşin keyfini çıkaran vatandaşlara ayrıca ekipler tarafından hazırlanan hediye paketleri de verildi.

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