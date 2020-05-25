Samsun'da traktör şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

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Samsun'da traktörün şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada sürücü ağır yaralandı

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Yeşiltepe Mahallesi Küme Evleri mevkisinde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sabit Oşar idaresindeki traktör şarampole yuvarlandı. Kazada ağır yaralanan Sabit Oşar Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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