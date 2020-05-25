Baltalı ve bıçaklı aile kavgası: 1 ölü, 2 yaralı

<br>Mehmet Emin COŞKUNDERE/ÇARŞAMBA, (Samsun), (DHA)SAMSUN´un Çarşamba ilçesinde, arazi meselesi yüzünden tartıştığı amcası ve kuzeninin bıçak ve baltalı saldırısına uğrayan Orhan S. (43), hayatını kaybetti. Kavgada yaralanan 2 şüpheli ise hastanede tedaviye alındı.<br>Olay, saat 10.00 sıralarında ilçeye bağlı Bölmeçayır Mahallesi´nde meydana geldi. İddiaya göre, Orhan S., tarlasına giderken daha önce aralarında yer kavgası nedeniyle husumet bulunan amcası N.S. ve kuzeni S.S. tarafından durduruldu. Akrabalar arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada, N.S. ve S.S., Orhan S.´ye bıçak ve baltayla saldırdı. Ağır yaralı Orhan S. olay yerinde hayatını kaybederken, N.S. ve S.S. ise yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan N.S. ve S.S. Çarşamba Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Çarşamba Mehmet Emin COŞKUNDERE<br>2020-05-25 15:40:16<br>

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