Samsun'da caddeler boş kaldı, ekipler bayramda da çalıştı

<br>Zeynep Irmak ÖCAL-Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)SAMSUN´da, Ramazan Bayramı'nın ve 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde de cadde ve sokaklar boş kaldı. Belediye ile Vefa Destek ekibi bayramda da mesailerini sürdürdü.<br>Koronavirüsle mücadele kapsamında 81 ilde, Ramazan Bayramı ile arife günü olmak üzere 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması bu gece sona erecek. Samsun´da da bayramın ve kısıtlamanın son gününde sessizlik hakim oldu. Vatandaşların ve turistlerin sık sık ziyaret ettiği Atatürk Anıtı, Cumhuriyet Meydanı, İstiklal Caddesi ve Atakum sahili boş kaldı. Polis ekipleri, kentin birçok yerinde kontrol noktası oluşturarak, denetim yaptı. Sürücü ve yolcuların izin belgelerini kontrol eden ekipler, kısıtlamayı ihlal edenlere de ceza yazdı.<br>Öte yandan kısıtlama dışında olan belediye işçileri ile Vefa Sosyal Destek Grubu bayramda da mesailerini sürdürdü. Büyükşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesindeki hizmet ekipleri, kent genelinde park ve bahçelerde temizlik çalışması yaptı. Vefa ekipleri ise gelen çağrılara yanıt verdi. Ayrıca İlkadım Belediyesi ekipleri, sokak hayvanları için Cumhuriyet Meydanı´nda birçok noktaya mama ve su kabı bıraktı.<br>DHA-Genel Türkiye-Samsun Zeynep Irmak ÖCAL, Tayfur KARA<br>2020-05-26 15:11:03<br>

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