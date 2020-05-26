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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Opr. Dr. Tepe: “Estetik burun ameliyatı öncesi hastaya detaylı bilgi verilmelidir”

İHA

Opr. Dr. Tepe: “Estetik burun ameliyatı öncesi hastaya detaylı bilgi verilmelidir”

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Opr. Dr. Davut Tepe, "Estetik burun ameliyatı öncesinde hasta seçimi çok dikkat edilmesi gereken bir konudur. Kişiye niçin ameliyat olmak istediğini sormak gereklidir" dedi.
Bu¨yu¨k Anadolu Hastaneleri Obezite, Metabolik ve Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Volkan Kınaş moderatörlüğünde Büyük Anadolu Hastaneleri doktorlarının katılımıyla sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen canlı yayının yeni konuğu hastanenin Kulak Burun Boğaz Uzmanı Opr. Dr. Davut Tepe oldu. Opr. Dr. Tepe, Rinoplasti ve yüz estetiğinde yapılan uygulamalar konulu güncel tedavi yöntemleri hakkında önemli bilgiler vererek katılımcılarından gelen farklı sorulara da cevap verdi.
Kulak Burun Boğaz Uzmanı Opr. Dr. Davut Tepe, "Rinoplasti nedir sorusuna yanıt vermek gerekirse öncelikle; burnun yeniden şekillendirilmesi demektir. Açık ve kapalı teknik olarak iki yöntemde yapılmaktadır. Fakat daha başarılı ve kişinin sağlığı ve rahatlığı açısından da kapalı uygulamayı tercih etmekteyiz. Kapalı olan teknik burun deliklerinden girilerek yapılır. Hastanın nefes almasını engelleyen kemik ve kıkırdak eğrilikleri düzeltilmektedir. Estetik burun ameliyatındaki amaç yüzün profiline uygun doğal ve ameliyat olduğu belli olmayan bir burun yapmaktır. Burun ucunda iz kalmaz ve iyileşme süresi daha hızlıdır. Ameliyat süresi daha kısadır” diye konuştu.
Hastaya ameliyat öncesi detaylı bilgi verilmesi gerektiğini belirten Tepe, “Estetik burun ameliyatı öncesinde hasta seçimi çok dikkat edilmesi gereken bir konudur. Kişiye niçin ameliyat olmak istediğini sormak gereklidir. Hastaya ayrıntılı şekilde konuşulmalı ve yapılacak olan operasyonun öncesi ve sonrası gibi konuları detaylandırılmalıdır. Hasta farklı bir beklenti içine girmemelidir. Bunu sıkıntı etmiş, takıntı haline getirmiş kişileri psikiyatrik sorunu olan hastalara da estetik operasyon öncesi psikiyatri doktoruna yönlendirmelidir. Son olarak dediğimiz gibi gelişen teknolojik ve ekipmanlar sayesinde Rinoplasti ve yüz estetiğinde yapılan uygulamalarda başarılı sonuçlar çıkıyor. Yine bu ve bunun gibi sağlık sorunlarınız için mutlaka detaylı bilgiyi uzman doktorunuzdan rahatlıkla alabilirsiniz" şeklinde konuştu.

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