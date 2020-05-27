Hipertansiyon hastalarına 'ilaç' uyarısı

Kardiyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Canan Uğur, "Kişi kendine göre 'benim tansiyonum düzeldi, kendimi iyi hissediyorum' gibi düşüncelerle hipertansiyon tedavisinde ilacını bırakamaz. Mutlaka bir uzman doktora danışması gerekmektedir" dedi.

Obezite, Metabolik ve Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Volkan Kınaş moderatörlüğünde Büyük Anadolu Hastaneleri doktorlarının katılımıyla İnstagram'dan gerçekleştirilen canlı yayının yeni konuğu Kardiyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Canan Uğur oldu. Uzm. Dr. Canan Uğur, Hipertansiyonun Sebep Olduğu Hastalıklar ve İnme Konulu güncel tedavi yöntemleri hakkında önemli bilgiler vererek katılımcılarından gelen sorulara da yanıt verdi.

Hipertansiyon yaş, kilo, şeker hastalığı, böbrek yetmezliği genetik faktörlere bağlı olarak ortaya çıkmaktadır diyen Kardiyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Canan Uğur, "Kanın içindeki basınçla bağlantılı olduğu için damarların olduğu her yerde hastalığa sebep olur. Kalbimiz, beynimiz, böbreklerimiz, bol, bacak her türlü damar tıkanıklığının sebebidir Hipertansiyon" diye konuştu.



Kişi kendine göre ilaç bırakamaz

Dr. Uğur, "Bu sağlık sorunundan kurtulmak mümkün. Kişinin bilinçli olması çok önemli. Diyet ile bu sağlık sorunu kontrol altına alınabilir. Tuz, yağ, sigara, karbonhidrat tüketimi bu hastalıktan kurtulmak için önemli faktörlerdir. Hipertansiyon hastaları kendilerini iyi hissettikleri zaman ilacı bıraktıklarını görüyoruz. Tansiyonlarının normale döndüğünü sanıyorlar. Aslında bize tekrar muayeneye geldiğinde bizler bunu anlıyoruz. Ama yukarıda dediğimiz gibi kişi kendine dikkat eder diyetine sporuna bağlı kalırsa o zaman doktorunun verdiği ilaçları yine doktorunun kontrolünde bırakabilir. Yoksa hipertansiyon sebep olduğu bir çok hastalıklara maruz kalabilir, inme dediğimiz problemleri yaşayabilir hatta ilerleyen süreçlerde bu ölüme bile sebebiyet verebiliyor. Bunun için hipertansiyon hastalarının takibi çok önemlidir" şeklinde konuştu.



Mutlaka uzman desteği alın

Uzm. Dr. Canan Uğur açıklamasını şöyle tamamladı:

"Son olarak bu pandemi döneminde uzun süre evde kalanlara da bu uyarıyı yapmayı uygun görüyorum. Hareketsiz yaşam, sağlıksız beslenme hipertansiyona davetiye çıkarıyor. Özelikle kişi kendisinde bulanık ya da çift görme, nefes darlığı, halsizlik, yorgunluk, kulak çınlaması, düzensiz kalp atışı ve kalp ağrısı gibi belirtiler gösteriyorsa hiç beklemeden sağlığını ertelemeden bir sağlık kurumundan destek alması hayati önem taşımaktadır."

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