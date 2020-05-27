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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Zabıtadan fırınlara yakın markaj

İHA

Samsun'da İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri fırınları yakın markaja aldı.

Zabıtadan fırınlara yakın markaj

Samsun'da İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri fırınları yakın markaja aldı.
İlkadımlıların hijyenik ve sağlıklı ürünler tüketebilmeleri amacıyla denetimlerine hız veren zabıta ekipleri ilçede faaliyet gösteren fırınları denetledi. Fırınlar ekipler tarafından; Kovİd19 salgınıyla mücadele kapsamında ilgili mevzuat hükümleri gereği hijyen ve sağlık kurallarına uyması, çalışanların bone, maske ve eldiven kullanması, kasa ve tezgah görevlilerinin farklı olması, fiziksel mesafeye uyulması, piyasaya arz edilen ekmek ve ekmek çeşitlerinin satışında ürünleri tüketicinin doğrudan alınmasının engellenmesi, hazır ambalajlı ve gıda ile temasa uygun kağıt ve plastik esaslı bir ambalaj malzemesine konularak satışa sunulması, ambalajsız ürünlerin tüketicinin ulaşmasını engelleyecek şekilde hijyen tedbirlerinin alındığı dolap ve tezgahlarda bulundurması ve tüketici talebi üzerine işletme görevlileri tarafından uygun ambalaj malzemesine konularak tüketiciye arz edilmesi konularında denetlemede bulunuldu.

“Sivil zabıta ekipleri de denetimlerde”
Vatandaşların sağlığı için gerek üniformalı gerekse sivil olarak rutin denetimlerin aralıksız devam ettiğini ifade eden İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürü Şeref Sarı, “Belediye olarak halkımızın sağlığını önemsiyoruz. Vatandaşların güvenilir ve sağlıklı ürünler tüketebilmesi için denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz” dedi.
Vatandaşların şikayet, görüş ve önerilerini Alo Zabıta 153 nolu hattına iletmeleri çağrısında bulundu.

“Hemşehrilerimizin sağlığı tüm hizmetlerimizin önünde gelir”
Salgın tehdidinin baş göstermesinden sonra iyiden iyiye artan denetimlerin Ramazanın bitmesi ile soluksuz sürdürüldüğünü belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Denetimlerde öncelikle insan sağlığını tehdit eden salgın ve hijyen noktalarında hassas davrandıklarını söyledi. Denetimler çerçevesinde ilçe genelinde hizmet veren ekmek üretim fırınını da sıkı bir şekilde takip ediyoruz. Denetimlerini gerçekleştirdiğimiz fırınların büyük çoğunluğunun hijyen konusunda hassas davranmaları, salgın kurallarına çoğunlukla uyduklarını görmüş olmak hem bizim için hem de tüm İlkadım için oldukça sevindirici. Bu işyerlerini gönülden tebrik ediyor, vatandaşın sağlığına verdikleri önemden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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